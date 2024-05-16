В Крыму прогремели взрывы на военных аэродромах

Военные объекты оккупантов во временно оккупированном Крыму снова подверглись ракетному удару. О взрывах через местные Telegram-каналы сообщили жители Севастополя и Евпатории.

Что известно о ночных взрывах в Бельбеке

Судя по фотографиям и видео, обнародованным в сети, целью атаки стали военные аэродромы "Бельбек" и "Гвардейское". По крайней мере, на одном из них начался масштабный пожар.

Движение незаконно построенным Крымским мостом было перекрыто.

Атака на аэродром "Бельбек": уничтожение самолетов

31 января во временно оккупированном Крыму раздалась серия взрывов. оккупанты заявили о якобы "запуске 20 ракет", которые якобы удалось сбить. В свою очередь, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук намекнул, что ВСУ ударили по аэродрому "Бельбек".

При этом сначала анонимный российский Telegram-канал "Кремлевская табакерка" сообщил о потере двух самолетов Су-27, одного Су-30 и 12 погибших, в том числе пилотов, в Бельбеке.

2 февраля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму во время атаки 31 января были поражены по меньшей мере три самолета россиян, а также личный состав.