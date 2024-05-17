АТЕШ виявив у Криму інженерний склад Чорноморського флоту Росії

Рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження інженерного складу російських окупантів у Бахчисараї.
Під Бахчисараєм окупанти облаштували інженерний склад
Агенти АТЕШ надають нові дані щодо роботи інженерного складу ЧФ Росії в Бахчисарайському районі.
АТЕШ зафіксував активне використання РЕБ для придушення зв'язку в цьому районі, що вказує на важливість цього об'єкта для операцій ворожих.
АТЕШ продовжує ретельно моніторити діяльність ворога, щоб забезпечити ефективний опір.
Росія перекинула додаткові підрозділи ФСБ до Джанкою
Партизани відстежують рух окупантів у окупованому Джанкої.
Таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.
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