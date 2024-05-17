АТЕШ виявив у Криму інженерний склад Чорноморського флоту Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявив у Криму інженерний склад Чорноморського флоту Росії

Бахчисарай
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ розвідав місцезнаходження інженерного складу російських окупантів у Бахчисараї.

Під Бахчисараєм окупанти облаштували інженерний склад

Агенти АТЕШ надають нові дані щодо роботи інженерного складу ЧФ Росії в Бахчисарайському районі.

Вище Старого міста, на плато Сувлу-Кая, розташовується ключова інженерна комора Чорноморського флоту. Військова частина 63876 — це 758-й центр матеріально-технічного забезпечення (758 ЦМТС), з адресою на вулиці Лісова, 3, а також додатковий підрозділ за адресою Лісова, 1. Хоча адреси різняться, фактично це один великий складський комплекс.

АТЕШ зафіксував активне використання РЕБ для придушення зв'язку в цьому районі, що вказує на важливість цього об'єкта для операцій ворожих.

АТЕШ продовжує ретельно моніторити діяльність ворога, щоб забезпечити ефективний опір.

Росія перекинула додаткові підрозділи ФСБ до Джанкою

Партизани відстежують рух окупантів у окупованому Джанкої.

Агент АТЕШ повідомив, що до Джанкою прибули нові військові підрозділи, включаючи співробітників ФСБ, які задіяні для охорони військових об'єктів.

Таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

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