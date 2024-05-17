АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведало местонахождение инженерного склада российских оккупантов в Бахчисарае.
Под Бахчисараем оккупанты обустроили инженерный склад
Агенты АТЕШ предоставляют новые данные о работе инженерного склада ЧФ России в Бахчисарайском районе.
АТЕШ зафиксировал активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, что указывает на важность этого объекта для враждебных операций.
АТЕШ продолжает тщательно мониторить деятельность врага, чтобы обеспечить эффективное сопротивление.
Россия перебросила дополнительные подразделения ФСБ в Джанкой
Партизаны отслеживают движение оккупантов в оккупированном Джанкое.
Такое усиление мер безопасности связано с опрокидыванием военнослужащих из задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.
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