АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России

Под Бахчисараем оккупанты обустроили инженерный склад

Агенты АТЕШ предоставляют новые данные о работе инженерного склада ЧФ России в Бахчисарайском районе.

Выше Старого города, на плато Сувлу-Кая, располагается ключевой инженерный амбар Черноморского флота. Военная часть 63876 – это 758-й центр материально-технического обеспечения (758 ЦМТС), с адресом на улице Лесная, 3, а также дополнительное подразделение по адресу Лесная, 1. Хотя адреса отличаются, фактически это один большой складской комплекс. Поделиться

АТЕШ зафиксировал активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, что указывает на важность этого объекта для враждебных операций.

АТЕШ продолжает тщательно мониторить деятельность врага, чтобы обеспечить эффективное сопротивление.

Россия перебросила дополнительные подразделения ФСБ в Джанкой

Партизаны отслеживают движение оккупантов в оккупированном Джанкое.

Агент АТЕШ сообщил, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, которые задействованы для охраны военных объектов. Поделиться