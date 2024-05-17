АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России

АТЕШ обнаружил в Крыму инженерный склад Черноморского флота России
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ разведало местонахождение инженерного склада российских оккупантов в Бахчисарае.

Под Бахчисараем оккупанты обустроили инженерный склад

Агенты АТЕШ предоставляют новые данные о работе инженерного склада ЧФ России в Бахчисарайском районе.

Выше Старого города, на плато Сувлу-Кая, располагается ключевой инженерный амбар Черноморского флота. Военная часть 63876 – это 758-й центр материально-технического обеспечения (758 ЦМТС), с адресом на улице Лесная, 3, а также дополнительное подразделение по адресу Лесная, 1. Хотя адреса отличаются, фактически это один большой складской комплекс.

АТЕШ зафиксировал активное использование РЭБ для подавления связи в этом районе, что указывает на важность этого объекта для враждебных операций.

АТЕШ продолжает тщательно мониторить деятельность врага, чтобы обеспечить эффективное сопротивление.

Россия перебросила дополнительные подразделения ФСБ в Джанкой

Партизаны отслеживают движение оккупантов в оккупированном Джанкое.

Агент АТЕШ сообщил, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, которые задействованы для охраны военных объектов.

Такое усиление мер безопасности связано с опрокидыванием военнослужащих из задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.

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