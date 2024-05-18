Розвідка Британії зафіксувала погіршення здатності російської ППО прикривати Крим
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Розвідка Британії зафіксувала погіршення здатності російської ППО прикривати Крим

Міноборони Британії
ппо рф

Успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові.

Що відомо про погіршення здатності російської ППО прикривати Крим

Британська розвідка оцінила останні удари по об'єктах окупантів у Криму, які здійснила Україна. Так, 14 травня внаслідок атаки були знищені елементи батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки. Також щонайменше два літаки МіГ-31 були знищені на землі.

Це вже четвертий випадок за останній місяць, коли Росія втрачає свої засоби ППО.

Також раніше ЗСУ здійснили успішні атаки на радіолокаційну станцію на горі "Ай-Петрі", а також на аеродром Джанкой.

Ці дії українських захисників призводять до погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму. Розвідка припускає, що РФ буде змушена розосередити повітряні засоби або ризикувати втратою більшої кількості літаків чи передислокували засоби ППО з інших напрямків.

Крім того, через розосередження літаків дальньої розвідки А-50 окупантам доведеться збільшувати кількість льотних годин і частоту вильотів винищувачів. Це своєю чергою призведе до збільшення проблем з технічним обслуговуванням їхніх літаків.

Що відомо про атаку на Крим 15 травня

Нагадаємо, в ніч на 15 травня у Севастополі лунали вибухи, зокрема, їх чули поблизу аеродром Бельбек. Міноборони Росії заявило, що нібито Крим атакували ракетами ATACMS. У Шойгу стверджували, що збили всі 10 ракет.

Пізніше у мережі показали кадри влучання у районі військового аеродрому Бельбек, супутникові знімки підтверджували, що там була пожежа.

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