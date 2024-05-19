Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс визнав, що західні партнери занадто зволікали із наданням військової допомоги Україні, що призвело до певних успіхів окупаційної армії РФ у війні.
Глава Міноборони Британії визнав помилки Заходу стосовно підтримки України
Глава Міноборони Британії погодився із заявами президента Володимира Зеленського, стосовно того, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України стає дедалі безглуздою.
Зеленський в одній з останніх заяв підкреслив, що західні партнери з одного боку прагнуть забезпечити перемогу України у цій війні, з іншого — відчувають страх через ймовірну поразку Росії.
Чи готова Британія надіслати власних військових в Україну
За словами глави Міноборони Британії, військові його країни не планують вступати у відкрите збройне протистояння з Росією.
Шаппс зазначив, що конфлікт в Ізраїлі, в рамках якого західні союзники допомогли відбити атаку Ірану, значною мірою відрізняється від розв’язаної Росією злочинної війни проти України.
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