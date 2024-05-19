Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс визнав, що західні партнери занадто зволікали із наданням військової допомоги Україні, що призвело до певних успіхів окупаційної армії РФ у війні.

Глава Міноборони Британії визнав помилки Заходу стосовно підтримки України

Відкладаючи те, що ми маємо робити, — і фактично вже робимо, зокрема завдяки діям Конгресу США, ми ризикуємо зробити саме те, про що турбується президент Зеленський, — підкреслив Шаппс у відповідь на питання журналістів щодо створення західними партнерами тупикової ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України. Поширити

Глава Міноборони Британії погодився із заявами президента Володимира Зеленського, стосовно того, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України стає дедалі безглуздою.

Зеленський в одній з останніх заяв підкреслив, що західні партнери з одного боку прагнуть забезпечити перемогу України у цій війні, з іншого — відчувають страх через ймовірну поразку Росії.

Я думаю, що для Заходу це безглуздо. Ми повинні зрозуміти, що перебуваємо в стані екзистенційної битви за те, як ми керуємося світовим порядком, і за саму демократію. Фактом є те, що затримка з надсиланням додаткової допомоги — і тут, очевидно, Конгрес США зволікав із цим — створила паузу, протягом якої, наприклад, Путін просунувся чи спробував просунутися на Харківщині, — зазначив Шаппс. Поширити

Чи готова Британія надіслати власних військових в Україну

За словами глави Міноборони Британії, військові його країни не планують вступати у відкрите збройне протистояння з Росією.

Шаппс зазначив, що конфлікт в Ізраїлі, в рамках якого західні союзники допомогли відбити атаку Ірану, значною мірою відрізняється від розв’язаної Росією злочинної війни проти України.