Глава Міноборони Британії визнав помилку Заходу у питанні підтримки України
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава Міноборони Британії визнав помилку Заходу у питанні підтримки України

Грант Шаппс
Джерело:  BBC

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс визнав, що західні партнери занадто зволікали із наданням військової допомоги Україні, що призвело до певних успіхів окупаційної армії РФ у війні. 

Глава Міноборони Британії визнав помилки Заходу стосовно підтримки України

Відкладаючи те, що ми маємо робити, — і фактично вже робимо, зокрема завдяки діям Конгресу США, ми ризикуємо зробити саме те, про що турбується президент Зеленський, — підкреслив Шаппс у відповідь на питання журналістів щодо створення західними партнерами тупикової ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

Глава Міноборони Британії погодився із заявами президента Володимира Зеленського, стосовно того, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України стає дедалі безглуздою.

Зеленський в одній з останніх заяв підкреслив, що західні партнери з одного боку прагнуть забезпечити перемогу України у цій війні, з іншого — відчувають страх через ймовірну поразку Росії.

Я думаю, що для Заходу це безглуздо. Ми повинні зрозуміти, що перебуваємо в стані екзистенційної битви за те, як ми керуємося світовим порядком, і за саму демократію. Фактом є те, що затримка з надсиланням додаткової допомоги — і тут, очевидно, Конгрес США зволікав із цим — створила паузу, протягом якої, наприклад, Путін просунувся чи спробував просунутися на Харківщині, — зазначив Шаппс.

Чи готова Британія надіслати власних військових в Україну

За словами глави Міноборони Британії, військові його країни не планують вступати у відкрите збройне протистояння з Росією.

Шаппс зазначив, що конфлікт в Ізраїлі, в рамках якого західні союзники допомогли відбити атаку Ірану, значною мірою відрізняється від розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

Ми не хочемо вступати в прямий конфлікт з Росією... ми не збираємося вступати в цю війну, — наголосив очільник Міноборони Британії.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія ввела нові санкції проти компаній Росії та КНДР — перелік
Уряд Великої Британії
британія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії зафіксувала погіршення здатності російської ППО прикривати Крим
Міноборони Британії
ппо рф
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Міністр оборони Британії Шаппс відреагував на союз Росії та Китаю
Грант Шаппс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?