Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що альянс між Росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн, а також закликав європейські країни збільшити військову допомогу Україні.
Альянс між Росією та Китаєм — це пряма загроза нашому способу життя
Обговорюючи вплив союзу Росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шаппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".
Ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки господаря Кремля Володимира Путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.
Обговорюючи загарбницьку війну РФ проти України, міністр оборони Великої Британії сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.
Путін та Сі Цзіньпін хочуть завершити російсько-українську війну на своїх умовах
16 травня російський диктатор Володимир Путін провів перемовини з китайським колегою Сі Цзіньпіном під час офіційного візиту в КНР.
Під час зустрічі двох диктаторів одною з головних тем була 10-річна загарбницька війна Росії в Україні.
Зазначимо, що на офіційному рівні в Пекіні дотепер називають війну РФ в Україні “кризою“. Також влада КНР заперечує факт підтримки агресії з боку Росії.
Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що він та диктатор Путін наполягають нібито на "політичному вирішенні" війни в Україні.
Під час офіційного візиту в КНР диктатор Володимир Путін подякував за нібито зусилля Китаю у врегулюванні української кризи. Також нелегітимний президент РФ заявив, що інформуватиме свого колегу про ситуацію на фронті.
Наразі невідомо про яке “політичне врегулювання“ війни йшлося і яким чином КНР та Росія хочуть його досягти.
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