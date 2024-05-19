Міністр оборони Британії Шаппс відреагував на союз Росії та Китаю
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Міністр оборони Британії Шаппс відреагував на союз Росії та Китаю

Грант Шаппс
Джерело:  Bloomberg

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що альянс між Росією та Китаєм, що посилюється, становить загрозу для західних країн, а також закликав європейські країни збільшити військову допомогу Україні.

Альянс між Росією та Китаєм — це пряма загроза нашому способу життя

Обговорюючи вплив союзу Росії та Китаю, що зростає в усьому світі, Шаппс заявив, що це "пряма загроза нашому способу життя".

Якщо ми цінуємо нашу свободу та плекаємо нашу демократію, ми повинні бути стурбовані тим, що вони об'єднуються, — зазначив він.

Ці коментарі прозвучали після нещодавньої поїздки господаря Кремля Володимира Путіна до Китаю, де він і лідер КНР Сі Цзіньпін пообіцяли посилити співпрацю проти "стримування" їхніх країн з боку США та попередили про зростання ядерної напруженості у відносинах із Заходом.

Обговорюючи загарбницьку війну РФ проти України, міністр оборони Великої Британії сказав, що інші європейські країни повинні надавати більше допомоги.

Ми перебуваємо в екзистенціальній битві за те, як ми керуємо світовим порядком. Ми повинні вистояти в цій битві, — резюмував Шаппс.

Путін та Сі Цзіньпін хочуть завершити російсько-українську війну на своїх умовах

16 травня російський диктатор Володимир Путін провів перемовини з китайським колегою Сі Цзіньпіном під час офіційного візиту в КНР.

Під час зустрічі двох диктаторів одною з головних тем була 10-річна загарбницька війна Росії в Україні.

Зазначимо, що на офіційному рівні в Пекіні дотепер називають війну РФ в Україні “кризою“. Також влада КНР заперечує факт підтримки агресії з боку Росії.

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що він та диктатор Путін наполягають нібито на "політичному вирішенні" війни в Україні.

Під час офіційного візиту в КНР диктатор Володимир Путін подякував за нібито зусилля Китаю у врегулюванні української кризи. Також нелегітимний президент РФ заявив, що інформуватиме свого колегу про ситуацію на фронті.

Наразі невідомо про яке “політичне врегулювання“ війни йшлося і яким чином КНР та Росія хочуть його досягти.

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