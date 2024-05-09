Орбан заявив про підтримку "китайського мирного плану" для України
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Орбан заявив про підтримку "китайського мирного плану" для України

Орбан і Сі
Джерело:  Голос Америки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина підтримує план КНР щодо миру в Україні, наголосивши, що "Китай є одним із стовпів нового світового порядку".

Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном

Віктор Орбан заявив на спільній пресконференції з очільником КНР Сі Цзіньпіном, що його держава підтримує китайський мирний план для України

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після зустрічі з китайським лідером у Будапешті Орбан запевнив, що Угорщина підтримує план КНР щодо миру в Україні, наголосивши, що "Китай є одним із стовпів нового світового порядку".

Прем'єр також зазначив, що його держава розширюватиме співпрацю в атомній промисловості та інших сферах із Пекіном.

Раніше CTGN повідомляв, що Сі Цзіньпін у рамках турне країнами Європи прибув до Угорщини з державним візитом.

Зазначалось, що літак лідера Китаю у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, а дорогою з аеропорту Будапешта до готелю "люди тепло вітали його".

Цей візит приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

У 1949 році Угорщина однією з перших встановила дипломатичні відносини зі щойно проголошеною Китайською Народною Республікою. А від 2017 року відносини двох країн підвищені до всебічного стратегічного партнерства.

Візит Сі Цзіньпіна триватиме два дні, впродовж яких запланована низка заходів, зокрема, зустрічі з президентом Тамашом Сульоком і прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За інформацією видання, сторони планують спільно окреслити план співпраці та розвитку між країнами.

Натомість Reuters повідомляє, що під час зустрічі з угорськими посадовцями Сі планує обговорити війну РФ проти України та інфраструктурні проєкти.

Напередодні Сі Цзіньпін написав в проурядовій щоденній газеті Magyar Nemzet, що "розвинув глибоку дружбу" з угорськими політиками, і Угорщина була "мішенню номер один у центрально-східноєвропейському регіоні для китайських інвестицій".

Орбан заявляє про готовність Заходу до відправки власних військових в Україну

Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну, — заявив Орбан під час виступу перед представниками власної партії "Фідес".

За його словами, Україна отримує від західних партнерів фінансову, військову та гуманітарну підтримку, однак ситуація, нібито, не змінюється на краще.

Ми перебуваємо за один крок від того, щоб Захід відправив війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в безодню. Брюссель грає з вогнем, те, що він робить, — спокуса, — заявляє Орбан.

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