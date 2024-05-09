Орбан заявив про підтримку "китайського мирного плану" для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина підтримує план КНР щодо миру в Україні, наголосивши, що "Китай є одним із стовпів нового світового порядку".
Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном
Віктор Орбан заявив на спільній пресконференції з очільником КНР Сі Цзіньпіном, що його держава підтримує китайський мирний план для України
Про це повідомляє "Голос Америки".
Після зустрічі з китайським лідером у Будапешті Орбан запевнив, що Угорщина підтримує план КНР щодо миру в Україні, наголосивши, що "Китай є одним із стовпів нового світового порядку".
Прем'єр також зазначив, що його держава розширюватиме співпрацю в атомній промисловості та інших сферах із Пекіном.
Зазначалось, що літак лідера Китаю у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, а дорогою з аеропорту Будапешта до готелю "люди тепло вітали його".
Цей візит приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
У 1949 році Угорщина однією з перших встановила дипломатичні відносини зі щойно проголошеною Китайською Народною Республікою. А від 2017 року відносини двох країн підвищені до всебічного стратегічного партнерства.
Візит Сі Цзіньпіна триватиме два дні, впродовж яких запланована низка заходів, зокрема, зустрічі з президентом Тамашом Сульоком і прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За інформацією видання, сторони планують спільно окреслити план співпраці та розвитку між країнами.
Напередодні Сі Цзіньпін написав в проурядовій щоденній газеті Magyar Nemzet, що "розвинув глибоку дружбу" з угорськими політиками, і Угорщина була "мішенню номер один у центрально-східноєвропейському регіоні для китайських інвестицій".
Орбан заявляє про готовність Заходу до відправки власних військових в Україну
Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну, — заявив Орбан під час виступу перед представниками власної партії "Фідес".
За його словами, Україна отримує від західних партнерів фінансову, військову та гуманітарну підтримку, однак ситуація, нібито, не змінюється на краще.
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