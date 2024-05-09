Орбан заявив про підтримку "китайського мирного плану" для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що Угорщина підтримує план КНР щодо миру в Україні, наголосивши, що "Китай є одним із стовпів нового світового порядку".

Орбан зустрівся з Сі Цзіньпіном

Віктор Орбан заявив на спільній пресконференції з очільником КНР Сі Цзіньпіном, що його держава підтримує китайський мирний план для України

Про це повідомляє "Голос Америки".

Після зустрічі з китайським лідером у Будапешті Орбан запевнив, що Угорщина підтримує план КНР щодо миру в Україні, наголосивши, що "Китай є одним із стовпів нового світового порядку".

Прем'єр також зазначив, що його держава розширюватиме співпрацю в атомній промисловості та інших сферах із Пекіном.

Раніше CTGN повідомляв, що Сі Цзіньпін у рамках турне країнами Європи прибув до Угорщини з державним візитом. Поширити

Зазначалось, що літак лідера Китаю у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, а дорогою з аеропорту Будапешта до готелю "люди тепло вітали його".

Цей візит приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

У 1949 році Угорщина однією з перших встановила дипломатичні відносини зі щойно проголошеною Китайською Народною Республікою. А від 2017 року відносини двох країн підвищені до всебічного стратегічного партнерства.

Візит Сі Цзіньпіна триватиме два дні, впродовж яких запланована низка заходів, зокрема, зустрічі з президентом Тамашом Сульоком і прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За інформацією видання, сторони планують спільно окреслити план співпраці та розвитку між країнами.

Натомість Reuters повідомляє, що під час зустрічі з угорськими посадовцями Сі планує обговорити війну РФ проти України та інфраструктурні проєкти. Поширити

Напередодні Сі Цзіньпін написав в проурядовій щоденній газеті Magyar Nemzet, що "розвинув глибоку дружбу" з угорськими політиками, і Угорщина була "мішенню номер один у центрально-східноєвропейському регіоні для китайських інвестицій".

Орбан заявляє про готовність Заходу до відправки власних військових в Україну

Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну, — заявив Орбан під час виступу перед представниками власної партії "Фідес".

За його словами, Україна отримує від західних партнерів фінансову, військову та гуманітарну підтримку, однак ситуація, нібито, не змінюється на краще.