Провідний член партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет відверто зізнався, що він думає про вторгнення Росії в Україну, диктатора Володимира Путіна та НАТО.

В Угорщині розкрили правду про російсько-українську війну

Варто звернути увагу на те, що Жолт Немет є очільником комітету закордонних справ парламенту Угорщини та членом-засновником "Фідес".

У минулому він ніколи не суперечив позиції Віктора Орбана настільки прямо.

Що стосується останніх 25 років, якби ми зараз не були членами НАТО, то, мабуть, не Україна захищалася б від нападу Росії, а ми, — поділився своєю думкою політик. Поширити

Він також розкритикував Путіна та його пропагандистів, які продовжують розповсюджувати брехливі наративи про те, що НАТО не є антиросійською організацією.

Жолт Немет нагадав усім, що Альянс ніколи не планував вторгнення в Росію й не збирається цього зробити.

Причина, чому Росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, полягає саме в тому, що ми є членом НАТО, — пояснив він. Поширити

Жолт Немет попередив про плани Путіна на Угорщину

На переконання політика, Кремль справді хоче підірвати суверенітет Угорщини.

Наразі не йдеться про вторгнення, а радше про намагання диктувати офіційному Будапешту свої правила.

Жолт Немет звертає увагу на те, що постійне повторення думки про те, що російсько-українська війна почалася через НАТО, надзвичайно шкідливе.