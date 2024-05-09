Поплічник Орбана несподівано розкритикував Путіна та заступився за Україну
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Політика
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Поплічник Орбана несподівано розкритикував Путіна та заступився за Україну

Жолт Немет
Джерело:  Telex

Провідний член партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет відверто зізнався, що він думає про вторгнення Росії в Україну, диктатора Володимира Путіна та НАТО.

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Варто звернути увагу на те, що Жолт Немет є очільником комітету закордонних справ парламенту Угорщини та членом-засновником "Фідес".

У минулому він ніколи не суперечив позиції Віктора Орбана настільки прямо.

Що стосується останніх 25 років, якби ми зараз не були членами НАТО, то, мабуть, не Україна захищалася б від нападу Росії, а ми, — поділився своєю думкою політик.

Він також розкритикував Путіна та його пропагандистів, які продовжують розповсюджувати брехливі наративи про те, що НАТО не є антиросійською організацією.

Жолт Немет нагадав усім, що Альянс ніколи не планував вторгнення в Росію й не збирається цього зробити.

Причина, чому Росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, полягає саме в тому, що ми є членом НАТО, — пояснив він.

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На переконання політика, Кремль справді хоче підірвати суверенітет Угорщини.

Наразі не йдеться про вторгнення, а радше про намагання диктувати офіційному Будапешту свої правила.

 Жолт Немет звертає увагу на те, що постійне повторення думки про те, що російсько-українська війна почалася через НАТО, надзвичайно шкідливе.

Відповідно до цієї мантри виправдано, що великі держави, Росія і, можливо, Китай, здійснюють контроль над своїми власними сферами інтересів. Вони вважають несприятливим прецедентом те, що суверенні країни світу можуть вільно користуватися своїм правом, закріпленим у статті 51 Статуту ООН, вибирати собі союзників.

Жолт Немет

Жолт Немет

Угорський політик

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