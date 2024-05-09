Поплічник Орбана несподівано розкритикував Путіна та заступився за Україну

Провідний член партії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана Жолт Немет відверто зізнався, що він думає про вторгнення Росії в Україну, диктатора Володимира Путіна та НАТО.
В Угорщині розкрили правду про російсько-українську війну
Варто звернути увагу на те, що Жолт Немет є очільником комітету закордонних справ парламенту Угорщини та членом-засновником "Фідес".
У минулому він ніколи не суперечив позиції Віктора Орбана настільки прямо.
Він також розкритикував Путіна та його пропагандистів, які продовжують розповсюджувати брехливі наративи про те, що НАТО не є антиросійською організацією.
Жолт Немет нагадав усім, що Альянс ніколи не планував вторгнення в Росію й не збирається цього зробити.
Жолт Немет попередив про плани Путіна на Угорщину
На переконання політика, Кремль справді хоче підірвати суверенітет Угорщини.
Наразі не йдеться про вторгнення, а радше про намагання диктувати офіційному Будапешту свої правила.
Жолт Немет звертає увагу на те, що постійне повторення думки про те, що російсько-українська війна почалася через НАТО, надзвичайно шкідливе.
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