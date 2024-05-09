Приспешник Орбана неожиданно раскритиковал Путина и вступился за Украину

Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет откровенно признался, что он думает о вторжении России в Украину, диктаторе Владимире Путине и НАТО.

В Венгрии раскрыли правду о российско-украинской войне

Стоит обратить внимание, что Жолт Немет является главой комитета иностранных дел парламента Венгрии и членом-основателем "Фидес".

В прошлом он никогда не противоречил позиции Виктора Орбана настолько прямо.

Что касается последних 25 лет, если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, наверное, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы, — поделился своим мнением политик. Поделиться

Он также подверг критике Путина и его пропагандистов, которые продолжают распространять лживые нарративы о том, что НАТО не является антироссийской организацией.

Жолт Немет напомнил всем, что Альянс никогда не планировал вторжение в Россию и не намерен этого сделать.

Причина, почему Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, заключается именно в том, что мы являемся членом НАТО, — пояснил он. Поделиться

Жолт Немет предупредил о планах Путина на Венгрию

По мнению политика, Кремль действительно хочет подорвать суверенитет Венгрии.

Речь не идет о вторжении, а скорее о попытке диктовать официальному Будапешту свои правила.

Жолт Немет обращает внимание на то, что постоянное повторение мнения о том, что российско-украинская война началась из-за НАТО, очень вредное.