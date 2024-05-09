Приспешник Орбана неожиданно раскритиковал Путина и вступился за Украину
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Политика
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Приспешник Орбана неожиданно раскритиковал Путина и вступился за Украину

Жолт Немет
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Источник:  Telex

Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет откровенно признался, что он думает о вторжении России в Украину, диктаторе Владимире Путине и НАТО.

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Стоит обратить внимание, что Жолт Немет является главой комитета иностранных дел парламента Венгрии и членом-основателем "Фидес".

В прошлом он никогда не противоречил позиции Виктора Орбана настолько прямо.

Что касается последних 25 лет, если бы мы сейчас не были членами НАТО, то, наверное, не Украина защищалась бы от нападения России, а мы, — поделился своим мнением политик.

Он также подверг критике Путина и его пропагандистов, которые продолжают распространять лживые нарративы о том, что НАТО не является антироссийской организацией.

Жолт Немет напомнил всем, что Альянс никогда не планировал вторжение в Россию и не намерен этого сделать.

Причина, почему Россия не может ограничить суверенитет Венгрии военными средствами, заключается именно в том, что мы являемся членом НАТО, — пояснил он.

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По мнению политика, Кремль действительно хочет подорвать суверенитет Венгрии.

Речь не идет о вторжении, а скорее о попытке диктовать официальному Будапешту свои правила.

Жолт Немет обращает внимание на то, что постоянное повторение мнения о том, что российско-украинская война началась из-за НАТО, очень вредное.

В соответствии с этой мантрой оправдано, что великие государства, Россия и, возможно, Китай осуществляют контроль над своими сферами интересов". Они считают неблагоприятным прецедентом то, что суверенные страны мира могут свободно пользоваться своим правом, закрепленным в статье 51 Устава ООН, выбирать себе союзников

Желт Немет

Желт Немет

Венгерский политик

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