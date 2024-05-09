Ведущий член партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Жолт Немет откровенно признался, что он думает о вторжении России в Украину, диктаторе Владимире Путине и НАТО.
В Венгрии раскрыли правду о российско-украинской войне
Стоит обратить внимание, что Жолт Немет является главой комитета иностранных дел парламента Венгрии и членом-основателем "Фидес".
В прошлом он никогда не противоречил позиции Виктора Орбана настолько прямо.
Он также подверг критике Путина и его пропагандистов, которые продолжают распространять лживые нарративы о том, что НАТО не является антироссийской организацией.
Жолт Немет напомнил всем, что Альянс никогда не планировал вторжение в Россию и не намерен этого сделать.
Жолт Немет предупредил о планах Путина на Венгрию
По мнению политика, Кремль действительно хочет подорвать суверенитет Венгрии.
Речь не идет о вторжении, а скорее о попытке диктовать официальному Будапешту свои правила.
Жолт Немет обращает внимание на то, что постоянное повторение мнения о том, что российско-украинская война началась из-за НАТО, очень вредное.
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