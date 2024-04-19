Орбан заявляє про готовність Заходу до відправки власних військових в Україну

Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну, — заявив Орбан під час виступу перед представниками власної партії "Фідес". Поширити

За його словами, Україна отримує від західних партнерів фінансову, військову та гуманітарну підтримку, однак ситуація, нібито, не змінюється на краще.

Ми перебуваємо за один крок від того, щоб Захід відправив війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в безодню. Брюссель грає з вогнем, те, що він робить, — спокуса, — заявляє Орбан. Поширити

Він підкреслив, що не хоче, щоб Угорщина “знову була іграшкою в руках великих держав”.

Провоєнні уряди, мережа брюссельських бюрократів, Джордж Сорос, наші провоєнні ліві, надсилають мільйони доларів до Будапешта. Які не приховують, що хочуть зміни уряду на догоду своїм клієнтам. Вони хочуть провійськовий уряд замість мирного, маріонетковий уряд, підпорядкований Брюсселю і Вашингтону, замість національного уряду, — наголосив Орбан. Поширити

Прем’єр-міністр Угорщини підкреслив, що влада повинна захищати безпеку країни та заперечив ймовірність війни.

Ми повинні боротися, ми повинні захищати мир і безпеку угорського народу, ми повинні захищати наші економічні досягнення, ми повинні захищати наші сім'ї і особливо наших дітей, щоб Брюссель зрозумів: ні міграції, ні гендеру, ні війні! — зазначив очільник угорського уряду. Поширити

У чому ще Угорщина звинувачує ЄС

Водночас міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто додав, що "значна частина європейських політичних лідерів страждає від військового психозу".