Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що західні країни наразі перебувають “за крок від відправки власних військових в Україну”.
Орбан заявляє про готовність Заходу до відправки власних військових в Україну
За його словами, Україна отримує від західних партнерів фінансову, військову та гуманітарну підтримку, однак ситуація, нібито, не змінюється на краще.
Він підкреслив, що не хоче, щоб Угорщина “знову була іграшкою в руках великих держав”.
Прем’єр-міністр Угорщини підкреслив, що влада повинна захищати безпеку країни та заперечив ймовірність війни.
У чому ще Угорщина звинувачує ЄС
Водночас міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто додав, що "значна частина європейських політичних лідерів страждає від військового психозу".
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