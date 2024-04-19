Орбан зробив гучну заяву щодо відправки західних військ в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан зробив гучну заяву щодо відправки західних військ в Україну

Віктор Орбан
Джерело:  Hirado

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що західні країни наразі перебувають “за крок від відправки власних військових в Україну”. 

Орбан заявляє про готовність Заходу до відправки власних військових в Україну

Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну, — заявив Орбан під час виступу перед представниками власної партії "Фідес".

За його словами, Україна отримує від західних партнерів фінансову, військову та гуманітарну підтримку, однак ситуація, нібито, не змінюється на краще.

Ми перебуваємо за один крок від того, щоб Захід відправив війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в безодню. Брюссель грає з вогнем, те, що він робить, — спокуса, — заявляє Орбан.

Він підкреслив, що не хоче, щоб Угорщина “знову була іграшкою в руках великих держав”.

Провоєнні уряди, мережа брюссельських бюрократів, Джордж Сорос, наші провоєнні ліві, надсилають мільйони доларів до Будапешта. Які не приховують, що хочуть зміни уряду на догоду своїм клієнтам. Вони хочуть провійськовий уряд замість мирного, маріонетковий уряд, підпорядкований Брюсселю і Вашингтону, замість національного уряду, — наголосив Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини підкреслив, що влада повинна захищати безпеку країни та заперечив ймовірність війни.

Ми повинні боротися, ми повинні захищати мир і безпеку угорського народу, ми повинні захищати наші економічні досягнення, ми повинні захищати наші сім'ї і особливо наших дітей, щоб Брюссель зрозумів: ні міграції, ні гендеру, ні війні! — зазначив очільник угорського уряду.

У чому ще Угорщина звинувачує ЄС

Водночас міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто додав, що "значна частина європейських політичних лідерів страждає від військового психозу".

Вони всі вважають, що вони самі перебувають у стані війни. Але річ у тім, що це не так. Європа не перебуває у стані війни. На Європу не нападають... Подумайте про наслідки санкцій, про війну з цінами на енергоносії. Подумайте про наслідки допуску українського зерна. І питання: чому через два роки, маючи стільки доказів, вони не визнають своїх помилок? — стверджує Сіярто.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Орбана опинилася у центрі гучного скандалу через змову
Віктор Орбан
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
З нас досить. Угорщину сколихнули масштабні протести проти Орбана — відео
Протести в Угорщині
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Будапешті протестували проти уряду Орбана — відео
Протест

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?