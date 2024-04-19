Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны сейчас находятся "в шаге от отправки собственных военных в Украину".
Орбан заявляет о готовности Запада к отправке собственных военных в Украину
По его словам, Украина получает от западных партнеров финансовую, военную и гуманитарную поддержку, однако ситуация якобы не меняется к лучшему.
Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Венгрия "опять была игрушкой в руках великих держав".
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что власти должны защищать безопасность страны и отрицать вероятность войны.
В чем еще Венгрия обвиняет ЕС
В то же время министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто добавил, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает военным психозом".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-