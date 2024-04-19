Орбан сделал громкое заявление об отправке западных войск в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан сделал громкое заявление об отправке западных войск в Украину

Виктор Орбан
Читати українською
Источник:  Hirado

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны сейчас находятся "в шаге от отправки собственных военных в Украину".

Орбан заявляет о готовности Запада к отправке собственных военных в Украину

Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе властвует война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО намерен создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я говорю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную, — заявил Орбан во время выступления перед представителями собственной партии "Фидес".

По его словам, Украина получает от западных партнеров финансовую, военную и гуманитарную поддержку, однако ситуация якобы не меняется к лучшему.

Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, — соблазн, — заявляет Орбан.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Венгрия "опять была игрушкой в руках великих держав".

Провоенные правительства, сеть брюссельских бюрократов, Джордж Сорос, наши провоенные левые, посылают миллионы долларов в Будапешт. Которые не скрывают, что хотят смены правительства в угоду своим клиентам. Они хотят провоенное правительство вместо мирного, марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону, вместо национального правительства, — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что власти должны защищать безопасность страны и отрицать вероятность войны.

Мы должны бороться, мы должны защищать мир и безопасность венгерского народа, мы должны защищать наши экономические достижения, мы должны защищать наши семьи и особенно наших детей, чтобы Брюссель понял ни миграции, ни гендера, ни войне! — отметил глава венгерского правительства.

В чем еще Венгрия обвиняет ЕС

В то же время министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто добавил, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает военным психозом".

Все они считают, что они сами находятся в состоянии войны. Но дело в том, что это не так. Европа не находится в состоянии войны. На Европу не нападают... Подумайте о последствиях санкций, войне с ценами на энергоносители. Подумайте о последствиях допуска украинского зерна. И вопрос: почему через два года, имея столько улик, они не признают своих ошибок? — утверждает Сиярто.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Орбана оказалась в центре громкого скандала из-за сговора
Орбан
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
С нас хватит. Венгрию всколыхнули масштабные протесты против Орбана — видео
Протесты в Венгрии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Будапеште протестовали против правительства Орбана — видео
Протест

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?