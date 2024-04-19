Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны сейчас находятся "в шаге от отправки собственных военных в Украину".

Орбан заявляет о готовности Запада к отправке собственных военных в Украину

Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе властвует война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО намерен создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я говорю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную, — заявил Орбан во время выступления перед представителями собственной партии "Фидес". Поделиться

По его словам, Украина получает от западных партнеров финансовую, военную и гуманитарную поддержку, однако ситуация якобы не меняется к лучшему.

Мы находимся в одном шаге от того, чтобы Запад отправил войска в Украину. Это водоворот войны, который может затянуть Европу в бездну. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, — соблазн, — заявляет Орбан. Поделиться

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы Венгрия "опять была игрушкой в руках великих держав".

Провоенные правительства, сеть брюссельских бюрократов, Джордж Сорос, наши провоенные левые, посылают миллионы долларов в Будапешт. Которые не скрывают, что хотят смены правительства в угоду своим клиентам. Они хотят провоенное правительство вместо мирного, марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону, вместо национального правительства, — подчеркнул Орбан. Поделиться

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что власти должны защищать безопасность страны и отрицать вероятность войны.

Мы должны бороться, мы должны защищать мир и безопасность венгерского народа, мы должны защищать наши экономические достижения, мы должны защищать наши семьи и особенно наших детей, чтобы Брюссель понял ни миграции, ни гендера, ни войне! — отметил глава венгерского правительства. Поделиться

В чем еще Венгрия обвиняет ЕС

В то же время министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто добавил, что "значительная часть европейских политических лидеров страдает военным психозом".