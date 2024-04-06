В Будапеште протестовали против правительства Орбана — видео
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Мир
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В Будапеште протестовали против правительства Орбана — видео

Протест
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Источник:  Reuters

В центре Будапешта в субботу десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Протест в Будапеште: что известно

Протестующие прошли маршем в парламент, некоторые из них скандировали: "Мы не боимся" и "Орбана в отставку!". Многие размахивали венгерскими флагами.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что акцию возглавил бывший член правящей партии Венгрии «Фидес», а ныне 43-летний оппозиционер Петер Мадяр, работавший в различных государственных учреждениях и банках.

Он планирует создать свою политическую партию и бросить вызов партии «Фидес» на состоявшихся в июне этого года выборах в Европарламент и местные муниципалитеты.

В марте Мадяр опубликовал архивную запись, на которой его бывшая супруга Юдит Варга, недавно ушедшая в отставку с должности министра юстиции страны, обвиняет членов ближайшего окружения премьера в коррупционном скандале. Он также передал эту запись правоохранительным органам.

По данным социологического опроса Median, опубликованного в середине марта, 68% избирателей слышали о выходе Мадяра на политическую арену, а 13% из них заявили, что, скорее всего, поддержат его партию.

Венгры протестуют против Орбана

Тысячи человек вышли на протест вечером 26 марта в столице Венгрии Будапеште с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора после обнародования аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в венгерском правительстве.

Венгрия в июле возьмет на себя полугодовое председательство в Совете ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с критикой ЕС и "западного мира", а также призвал сторонников помочь ему "оккупировать Брюссель" на состоявшихся летом выборах в Европарламент.

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