У Будапешті протестували проти уряду Орбана — відео

У центрі Будапешта у суботу десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти уряду прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Протест у Будапешті: що відомо
Протестувальники пройшли маршем до парламенту, деякі з них скандували: «Ми не боїмося» і «Орбана у відставку!». Багато хто розмахував угорськими прапорами.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що акцію очолив колишній член правлячої партії Угорщини «Фідес», а нині опозиціонер 43-річний Петер Мадяр, який працював у різних державних установах і банках.
Він планує створити свою політичну партію і кинути виклик партії «Фідес» на виборах до Європарламенту та місцевих муніципалітетів, що відбудуться в червні цього року.
За даними соціологічного опитування Median, яке опублікували в середині березня, 68% виборців чули про вихід Мадяра на політичну арену, а 13% із них заявили, що, найімовірніше, підтримають його партію.
Угорці протестують проти Орбана
Тисячі людей вийшли на протест увечері 26 березня в столиці Угорщини Будапешті, з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді.
Угорщина у липні перебере на себе піврічне головування в Раді ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із критикою ЄС та "західного світу", а також закликав прихильників допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, що відбудуться влітку.
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