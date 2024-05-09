Орбан заявил о поддержке "китайского мирного плана" для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что Венгрия поддерживает план КНР по миру в Украине, отметив, что "Китай является одним из столпов нового мирового порядка".
Орбан встретился с Си Цзиньпином
Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином, что его государство поддерживает китайский мирный план для Украины
Об этом сообщает "Голос Америки".
После встречи с китайским лидером в Будапеште Орбан заверил, что Венгрия поддерживает план КНР по миру в Украине, отметив, что Китай является одним из столпов нового мирового порядка.
Премьер также отметил, что его государство будет расширять сотрудничество в атомной промышленности и других областях с Пекином.
Отмечалось, что самолет лидера Китая в воздушном пространстве страны сопровождали венгерские истребители, а по дороге из аэропорта Будапешта в гостиницу "люди тепло приветствовали его".
Этот визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.
В 1949 году Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с только что провозглашенной Китайской Народной Республикой. А с 2017 года отношения двух стран повышены до всестороннего стратегического партнерства.
Визит Си Цзиньпина продлится два дня, в течение которых запланирован ряд мероприятий, в частности, встречи с президентом Тамашем Сулеком и премьер-министром Виктором Орбаном. По информации издания, стороны планируют совместно определить план сотрудничества и развития между странами.
Накануне Си Цзиньпин написал в ежедневной проправительственной газете Magyar Nemzet, что "развил глубокую дружбу" с венгерскими политиками, и Венгрия была "мишенью номер один в центрально-восточноевропейском регионе для китайских инвестиций".
Орбан заявляет о готовности Запада к отправке собственных военных в Украину
Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе властвует война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО намерен создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я говорю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную, — заявил Орбан во время выступления перед представителями собственной партии "Фидес".
По его словам, Украина получает от западных партнеров финансовую, военную и гуманитарную поддержку, однако ситуация якобы не меняется к лучшему.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-