Орбан заявил о поддержке "китайского мирного плана" для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что Венгрия поддерживает план КНР по миру в Украине, отметив, что "Китай является одним из столпов нового мирового порядка".

Орбан встретился с Си Цзиньпином

Виктор Орбан заявил на совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином, что его государство поддерживает китайский мирный план для Украины

Об этом сообщает "Голос Америки".

После встречи с китайским лидером в Будапеште Орбан заверил, что Венгрия поддерживает план КНР по миру в Украине, отметив, что Китай является одним из столпов нового мирового порядка.

Премьер также отметил, что его государство будет расширять сотрудничество в атомной промышленности и других областях с Пекином.

Ранее CTGN сообщал, что Си Цзиньпин в рамках турне по странам Европы прибыл в Венгрию с государственным визитом. Поделиться

Отмечалось, что самолет лидера Китая в воздушном пространстве страны сопровождали венгерские истребители, а по дороге из аэропорта Будапешта в гостиницу "люди тепло приветствовали его".

Этот визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

В 1949 году Венгрия одной из первых установила дипломатические отношения с только что провозглашенной Китайской Народной Республикой. А с 2017 года отношения двух стран повышены до всестороннего стратегического партнерства.

Визит Си Цзиньпина продлится два дня, в течение которых запланирован ряд мероприятий, в частности, встречи с президентом Тамашем Сулеком и премьер-министром Виктором Орбаном. По информации издания, стороны планируют совместно определить план сотрудничества и развития между странами.

В то же время Reuters сообщает, что во время встречи с венгерскими чиновниками Си планирует обсудить войну РФ против Украины и инфраструктурные проекты. Поделиться

Накануне Си Цзиньпин написал в ежедневной проправительственной газете Magyar Nemzet, что "развил глубокую дружбу" с венгерскими политиками, и Венгрия была "мишенью номер один в центрально-восточноевропейском регионе для китайских инвестиций".

Орбан заявляет о готовности Запада к отправке собственных военных в Украину

Сегодня в Брюсселе существует провоенное большинство. В Европе властвует война, а в политике доминирует логика войны. Я вижу подготовку к войне со всех сторон и со всех сторон. Генеральный секретарь НАТО намерен создать украинскую миссию НАТО. Европейские лидеры уже втянулись в войну, я говорю с ними, я их слышу, они видят войну как свою собственную и ведут ее как свою собственную, — заявил Орбан во время выступления перед представителями собственной партии "Фидес".

По его словам, Украина получает от западных партнеров финансовую, военную и гуманитарную поддержку, однако ситуация якобы не меняется к лучшему.