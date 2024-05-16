Уночі 15 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін прибув до КНР, де він має намір за два дні відвідати міста Пекін та Харбін та зустрітися з главою держави Сі Цзіньпіном.
Візит Путіна до Китаю — що наразі відомо
Варто звернути увагу на те, що це перша закордонна поїздка російського диктатора після так званого його переобрання на посаді.
Під час візиту у Пекіні 16 травня відбудуться переговори Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у вузькому та широкому складі, а також "тет-а-тет" за чаєм та у форматі "1+4".
Цю інформацію підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков на брифінгу в Москві.
Як іронічно додав посіпака диктатора, "найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч особливо".
За слова речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін обов'язково обговорюватиме війну в Україні на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Він також додав, що Москві подобається "мирний план Китаю щодо України" і загалом країна-агресорка нібито вітає будь-які мирні ініціативи щодо війни.
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна 16 травня
Нелегітимний президент РФ почав стверджувати, що принципове значення має те, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними і не спрямовані проти будь-кого.
Таким чином диктатор вкотре збрехав, адже Пекін надає Москві свою підтримку для введення злочинної війни проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-