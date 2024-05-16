Путін прилетів у Китай і буде обговорювати війну проти України — відео

Уночі 15 травня нелегітимний президент РФ Володимир Путін прибув до КНР, де він має намір за два дні відвідати міста Пекін та Харбін та зустрітися з главою держави Сі Цзіньпіном.

Візит Путіна до Китаю — що наразі відомо

Варто звернути увагу на те, що це перша закордонна поїздка російського диктатора після так званого його переобрання на посаді.

Під час візиту у Пекіні 16 травня відбудуться переговори Путіна з головою КНР Сі Цзіньпіном у вузькому та широкому складі, а також "тет-а-тет" за чаєм та у форматі "1+4".

Цю інформацію підтвердив помічник Путіна Юрій Ушаков на брифінгу в Москві.

Як іронічно додав посіпака диктатора, "найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч особливо".

За слова речника Кремля Дмитра Пєскова, Путін обов'язково обговорюватиме війну в Україні на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Він також додав, що Москві подобається "мирний план Китаю щодо України" і загалом країна-агресорка нібито вітає будь-які мирні ініціативи щодо війни.

Звичайно ж, це все − тільки початок розмови. Попереду дуже напружена дискусія. Крім того, ми знаємо ситуацію з українською стороною, яка зараз навіть юридично виключає для себе можливість переговорів. Тому процес цей тривалий, але конструктивна позиція китайської сторони імпонує нам. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна 16 травня

Нелегітимний президент РФ почав стверджувати, що принципове значення має те, що відносини Росії та Китаю не є кон'юнктурними і не спрямовані проти будь-кого.

Таким чином диктатор вкотре збрехав, адже Пекін надає Москві свою підтримку для введення злочинної війни проти України.