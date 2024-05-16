Путин прилетел в Китай и будет обсуждать войну против Украины — видео
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Путин прилетел в Китай и будет обсуждать войну против Украины — видео

Путин и Си
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Источник:  online.ua

Ночью 15 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР, где он намерен за два дня посетить города Пекин и Харбин и встретиться с главой государства Си Цзиньпином.

Визит Путина в Китай — что известно

Следует обратить внимание на то, что это первая заграничная поездка российского диктатора после так называемого его переизбрания в должности.

В ходе визита в Пекине 16 мая состоятся переговоры Путина с главой КНР Си Цзиньпином в узком и широком составе, а также "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".

Эту информацию подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

Как иронически добавил приспешник диктатора, "важнее всего в Китае попить чай лицом к лицу лично".

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.

Он также добавил, что Москве нравится "мирный план Китая по Украине", и в целом страна-агрессорка якобы приветствует любые мирные инициативы по войне.

Конечно же, это все — только начало разговора. Впереди очень напряженная дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает возможность переговоров. Поэтому этот процесс длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Переговоры Путина и Си Цзиньпина 16 мая

Нелегитимный президент РФ начал утверждать, что принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не конъюнктурны и не направлены против кого-либо.

Таким образом диктатор еще раз соврал, ведь Пекин оказывает Москве свою поддержку для введения преступной войны против Украины.

Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Вместе мы отстаиваем принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве., — цинично заявил Путин.

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