Ночью 15 мая нелегитимный президент РФ Владимир Путин прибыл в КНР, где он намерен за два дня посетить города Пекин и Харбин и встретиться с главой государства Си Цзиньпином.
Визит Путина в Китай — что известно
Следует обратить внимание на то, что это первая заграничная поездка российского диктатора после так называемого его переизбрания в должности.
В ходе визита в Пекине 16 мая состоятся переговоры Путина с главой КНР Си Цзиньпином в узком и широком составе, а также "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".
Эту информацию подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков на брифинге в Москве.
Как иронически добавил приспешник диктатора, "важнее всего в Китае попить чай лицом к лицу лично".
По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Путин обязательно будет обсуждать войну в Украине на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином.
Он также добавил, что Москве нравится "мирный план Китая по Украине", и в целом страна-агрессорка якобы приветствует любые мирные инициативы по войне.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина 16 мая
Нелегитимный президент РФ начал утверждать, что принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не конъюнктурны и не направлены против кого-либо.
Таким образом диктатор еще раз соврал, ведь Пекин оказывает Москве свою поддержку для введения преступной войны против Украины.
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