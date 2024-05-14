США повысили пошлины на импорт товаров китайского производства

Что известно о повышении пошлины США на китайские товары

Теперь в 2024 году пошлина на определенную продукцию из стали и алюминия вырастет до 25% с 7,5%, а на электрические автомобили — с 25% до 100%.

Также США увеличат пошлины для китайских литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в 2024 году с 7,5 до 25%. В то же время, для литий-ионных батарей, предназначенных для других целей, тарифы аналогично поднимутся только в 2026 году.

Кроме того, налог на импорт китайских солнечных батарей увеличится вдвое — с 25% до 50%. Пошлины для природного графита повысят с 0 до 25% 2026 года. Для ряда других видов минерального сырья уже в этом году.

Решение повысить пошлины приняли из-за «неприемлемых рисков» для экономической безопасности США, вызванных «несправедливыми действиями Китая», наполняющего мировые рынки дешевыми товарами, — пояснили в Белом доме. Поделиться

Торговая представительница Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявила, что пересмотренные тарифы оправданы, поскольку Китай продолжает воровать интеллектуальную собственность США, а в некоторых случаях стал «агрессивнее» в кибервторжениях, направленных на американские технологии.

США пытаются остановить развитие Китая

Вашингтон не первый год ведет политику сдерживания технологического развития Пекина, поскольку опасается, что Китай сможет использовать чипы для производства высококачественного оружия.

Еще в прошлом году сообщалось, что США предпримут новые шаги, чтобы помешать американским производителям микросхем продавать Китаю полупроводники в обход правительственных ограничений.

А в марте администрация Байдена пересмотрела ограничения поставок Китая американских микросхем искусственного интеллекта и инструментов для производства микросхем.