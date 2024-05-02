В разведке США отмечают, что Россия и Китай усиливают сотрудничество в военной сфере, включая предполагаемую подготовку к нападению на Тайвань.
Что известно о вероятной помощи России Китая с подготовкой к нападению на Тайвань
По ее словам, со ссылкой на оценки американской разведки, сотрудничество России и Китая выходит за все возможные границы почти во всех сферах.
В частности в:
политическом,
экономическом,
военном,
технологическом.
Что известно о санкциях США против Китая за сотрудничество с Россией
В МИД КНР пригрозили США собственным ответом на новые санкции со стороны США против китайских компаний, оказывающих России помощь в войне против Украины.
В частности, Пекин призвал Вашингтон "прекратить лгать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций".
В ведомстве отметили, что Китай не является ни организатором, ни стороной развязанной Россией войны против Украины и имеет право развивать отношения со всеми странами, в том числе с Россией.
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