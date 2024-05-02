Разведка США не исключает помощи РФ Китаю в подготовке к нападению на Тайвань
Категория
Мир
Дата публикации

Разведка США не исключает помощи РФ Китаю в подготовке к нападению на Тайвань

Флаги РФ и Китая
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Источник:  Bloomberg

В разведке США отмечают, что Россия и Китай усиливают сотрудничество в военной сфере, включая предполагаемую подготовку к нападению на Тайвань.

Что известно о вероятной помощи России Китая с подготовкой к нападению на Тайвань

Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали, — отметила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

По ее словам, со ссылкой на оценки американской разведки, сотрудничество России и Китая выходит за все возможные границы почти во всех сферах.

В частности в:

  • политическом,

  • экономическом,

  • военном,

  • технологическом.

Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это возможно, я думаю, зависит от сценария, — подчеркнула Хейнс.

Что известно о санкциях США против Китая за сотрудничество с Россией

В МИД КНР пригрозили США собственным ответом на новые санкции со стороны США против китайских компаний, оказывающих России помощь в войне против Украины.

В частности, Пекин призвал Вашингтон "прекратить лгать и сдерживать Китай и прекратить бессмысленное применение незаконных и односторонних санкций".

Китай будет принимать все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний, — заявили в МИДе страны.

В ведомстве отметили, что Китай не является ни организатором, ни стороной развязанной Россией войны против Украины и имеет право развивать отношения со всеми странами, в том числе с Россией.

Китай всегда решительно выступал против применения Соединенными Штатами незаконных и односторонних санкций против китайских предприятий и "юрисдикции длинного пальца", — подчеркивают в МИД КНР.

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