Розвідка США не виключає допомогу РФ Китаю у підготовці до нападу на Тайвань
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Розвідка США не виключає допомогу РФ Китаю у підготовці до нападу на Тайвань

Прапори РФ та Китаю
Джерело:  Bloomberg

У розвідці США зазначають, що Росія і Китай посилюють співпрацю у військовій сфері, включаючи ймовірну підготовку до нападу на Тайвань. 

Що відомо про ймовірну допомогу Росії Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань

Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили, — зазначила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс.

За її словами із посиланням на оцінки американської розвідки, співпраця Росії і Китаю виходить за всі можливі межі майже у всіх сферах.

Зокрема в:

  • політичному,

  • економічному,

  • військовому,

  • технологічному.

Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію, — підкреслила Хейнс.

Що відомо про санкції США проти Китаю за співпрацю з Росією

В МЗС КНР пригрозили США власною відповіддю на нові санкції з боку США проти китайських компаній, які надають Росії допомогу у війні проти України.

Зокрема, Пекін закликав Вашингтон “припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій”.

Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній, — заявили в МЗС країни.

У відомстві зазначили, що Китай не є ні організатором, ні стороною розв’язаної Росією війни проти України і має право розвивати відносини з усіма країнами, зокрема з Росією.

Китай завжди рішуче виступав проти застосування Сполученими Штатами незаконних і односторонніх санкцій проти китайських підприємств і здійснення "юрисдикції довгого пальця", — підкреслюють в МЗС КНР.

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