У розвідці США зазначають, що Росія і Китай посилюють співпрацю у військовій сфері, включаючи ймовірну підготовку до нападу на Тайвань.

Що відомо про ймовірну допомогу Росії Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань

Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили, — зазначила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс. Поширити

За її словами із посиланням на оцінки американської розвідки, співпраця Росії і Китаю виходить за всі можливі межі майже у всіх сферах.

Зокрема в:

політичному,

економічному,

військовому,

технологічному.

Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію, — підкреслила Хейнс. Поширити

Що відомо про санкції США проти Китаю за співпрацю з Росією

В МЗС КНР пригрозили США власною відповіддю на нові санкції з боку США проти китайських компаній, які надають Росії допомогу у війні проти України.

Зокрема, Пекін закликав Вашингтон “припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій”.

Китай вживатиме всіх необхідних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів китайських компаній, — заявили в МЗС країни. Поширити

У відомстві зазначили, що Китай не є ні організатором, ні стороною розв’язаної Росією війни проти України і має право розвивати відносини з усіма країнами, зокрема з Росією.