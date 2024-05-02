У розвідці США зазначають, що Росія і Китай посилюють співпрацю у військовій сфері, включаючи ймовірну підготовку до нападу на Тайвань.
Що відомо про ймовірну допомогу Росії Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань
За її словами із посиланням на оцінки американської розвідки, співпраця Росії і Китаю виходить за всі можливі межі майже у всіх сферах.
Зокрема в:
політичному,
економічному,
військовому,
технологічному.
Що відомо про санкції США проти Китаю за співпрацю з Росією
В МЗС КНР пригрозили США власною відповіддю на нові санкції з боку США проти китайських компаній, які надають Росії допомогу у війні проти України.
Зокрема, Пекін закликав Вашингтон “припинити оббріхувати й стримувати Китай та припинити безглузде застосування незаконних і односторонніх санкцій”.
У відомстві зазначили, що Китай не є ні організатором, ні стороною розв’язаної Росією війни проти України і має право розвивати відносини з усіма країнами, зокрема з Росією.
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