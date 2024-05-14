США підвищили мита на імпорт товарів китайського виробництва

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підвищує тарифні ставки на імпорт китайських товарів, серед яких напівпровідники, акумулятори, сонячні батареї та електромобілі.

Що відомо про підвищення мита США на китайські товари

Відтепер у 2024 році мито на певну продукцію зі сталі та алюмінію зросте до 25% з 7,5%, а на електричні автомобілі — з 25% до 100%.

Також США збільшать мита для китайських літій-іонних акумуляторів для електромобілів у 2024 році з 7,5% до 25%. Водночас для літій-іонних батарей, призначених для інших цілей, тарифи аналогічно піднімуться лише в 2026 році.

Крім того, податок на імпорт китайських сонячних батарей збільшиться вдвічі — з 25% до 50%. Мита для природного графіту підвищать з 0 до 25% 2026 року. Для низки інших видів мінеральної сировини — уже цього року.

Рішення підвищити мита ухвалили через «неприйнятні ризики» для економічної безпеки США, спричинені «несправедливими діями Китаю», який наповнює світові ринки дешевими товарами, — пояснили в Білому домі. Поширити

Торгова представниця Сполучених Штатів Кетрін Тай заявила, що переглянуті тарифи є виправданими, оскільки Китай продовжує красти інтелектуальну власність США, а в деяких випадках став «більш агресивним» у кібервторгненнях, спрямованих на американські технології.

США намагаються зупинити розвиток Китаю

Вашингтон не перший рік веде політику щодо стримування технологічного розвитку Пекіна, оскільки побоюється, що Китай зможе використовувати чіпи для виробництва високоякісної зброї.

Ще минулого року повідомлялося, що США зроблять нові кроки, щоб перешкодити американським виробникам мікросхем продавати Китаю напівпровідники в обхід урядових обмежень.

А в березні адміністрація Байдена переглянула обмеження на постачання Китаю американських мікросхем штучного інтелекту та інструментів для виробництва мікросхем.