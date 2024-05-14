Нелегитимный президент РФ Владимир Путин сообщил о планах посетить Китай уже в мае.
Первая заграничная поездка Путина за шесть лет
Правитель России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая. Он проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых планируется принятие ряда документов, а также подписание совместного заявления.
Между тем, издание Financial Times напоминает, что это будет первой заграничной поездкой Путина за шесть лет.
Одной из его главных целей будет поиск способов свести к минимуму любые срывы экономического жизненного пути, который Китай обеспечил находящемуся в боевых условиях его режиму после полномасштабного вторжения в Украину.
Российские чиновники, связанные с Китаем, остались на своих должностях
В ходе перестановок в правительстве России ключевые чиновники для китайско-российских отношений остались на своих местах. Да, новый министр обороны Андрей Белоусов является экономистом с глубокими связями с китайским руководством.
В то же время, по мнению автора, надежды, что это окончательно решит проблему, остаются лишь "изданием желательно действительное", так как за последние два года российское и китайское правительства продемонстрировали "чрезвычайную способность адаптироваться к ограничениям США".
Визит Путина открывает новую возможность приватно обдумать варианты, прежде чем тихо их реализовать. Ожидается, что его будет сопровождать опытная команда из центрального банка и министерства финансов, отвечающих за попытки Кремля дедолларизировать российскую финансовую систему с 2014 года.
Их смелые шаги позволили стране выдержать первоначальный шок от санкций, а затем быстро перевести свою финансовую систему из зависимости от доллара и евро в зависимости от юаня.
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