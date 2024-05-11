Китай и ЕС потеряли шанс для крупного соглашения — FT

Во время визита Си Цзиньпина в Европу отношения между Китаем и ЕС не стали лучше.

Что известно о возможности соглашения КНР и ЕС

Визиты в Сербию и Венгрию после Франции иллюстрируют желание убить клин между европейцами, чтобы предотвратить любой консенсус в пользу более жесткой позиции в отношении Пекина. В то же время, Белград и Будапешт принимают Си, что дает им еще одну дипломатическую опору на фоне давления со стороны ЕС, направленного против их теплых связей с Россией.

На встречах Си Цзиньпина во Франции звучали призывы оградить автопроизводителей от китайских "избыточных мощностей" в производстве электромобилей. Очевидно, что антисубсидийное расследование ЕС, начатого с французской подачи, оказалось недостаточно.

Также Парижу пока удалось избежать тарифов на коньяк, которыми угрожал Пекин в ответ. Но не произошло никаких ощутимых изменений в вопросе, что вызывает разногласия — благосклонную позицию Пекина в отношении России, указывает автор.

Также отмечается, что Франция упорно требует "баланса" в торговых отношениях. Это походило на цель недавней поездки канцлера Олафа Шольца в Пекин, где он выполнял аналогичное поручение для корпоративной Германии.

Франция, однако, стремится к большему, чем Германия. Лишь несколько недель назад Макрон призвал Европу к силе, формирующей окружающий мир — за пределами, вероятно, тарифных ставок на коньяк. Большие стратегические шаги — это те, которые направляют мир на другой путь. Упущенной возможностью на этой неделе стала неспособность заключить крупное соглашение для достижения этой цели, говорится в статье. Поделиться

Си Цзиньпин пытался поссорить ЕС и США во время визита в Европу

Китайский лидер Си Цзиньпин во время визита в страны ЕС пытался повлиять на отношения европейских партнеров с США.

Журналисты издания отмечают, что по результатам визита во Францию лидеру КНР почти ничего не удалось достичь.

Однако более результативными для него оказались визиты в Сербию и Венгрию.

Хотя Си говорил о необходимости избежать новой холодной войны, его дипломатия возродила разногласия минувшей войны, натравив восток Европы на Запад, говорится в материале издания.

Отмечается, что лидер Франции Эммануэль Макрон надеялся установить более тесные личные связи с Си Цзиньпином и убедить его повлиять на кремлевского диктатора Владимира Путина и прекратить развязную им преступную войну против Украины.

Однако лидер КНР фактически не изменил свою позицию относительно преступной войны Кремля против Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также подчеркнула экзистенциальный характер войны, и лидер КНР призвал избегать критики в сторону Китая по этому поводу.

Журналисты издания отмечают, что Си Цзиньпин намеревался повлиять на отношения ЕС и США, внеся в них разлад, однако это вряд ли ему удалось.