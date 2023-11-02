Великобритания, США, ЕС и Китай подписали декларацию об угрозе ИИ

Великобритания, США, ЕС, Австралия и Китай согласились с тем, что искусственный интеллект представляет потенциально катастрофическую опасность для человечества, заключив первую международную декларацию.

О чем идет речь в декларации

Двадцать восемь правительств подписали так называемую декларацию Блетчли в первый день саммита по безопасности ИИ, организованного правительством Британии.

Страны договорились о совместной работе над исследованиями безопасности ИИ, даже несмотря на признаки того, что США и Великобритания конкурируют за лидерство в разработке новых правил.

Британский премьер Риши Сунак приветствовал эту декларацию, назвав ее "совершенно невероятной".

В декларации говорится, что искусственный интеллект открыл большие возможности для людей во многих областях жизни: в обустройстве жилья, трудоустройстве, транспорте, образовании, здравоохранении, правосудии. Но в этих же областях он создает и значительные риски.

Значительные риски могут возникнуть из-за потенциального умышленного неправильного использования или непреднамеренных проблем контроля. Эти проблемы частично связаны с тем, что возможности [ИИ] не полностью изучены, поэтому трудно предугадать. Мы особенно обеспокоены такими рисками в таких сферах, как кибербезопасность, биотехнологии (...), могут усилить риск дезинформации », - говорится в документе. Поделиться

Многие риски, связанные с ИИ, являются международными, поэтому их лучше всего решать в международном сотрудничестве. Страны, международные форумы, компании, гражданское общество и учёные должны работать вместе.

Программа по преодолению рисков ИИ, согласно декларации, будет сосредоточена на:

выявление рисков безопасности ИИ, вызывающих общую обеспокоенность;

разработка в государствах-подписантах соответствующей политики по обеспечению безопасности.

В Украине разработана дорожная карта по регулированию ИИ

Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта в Украине поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.

Благодаря разработанному подходу к регулированию искусственного интеллекта, украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.

Важный фокус – права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель — создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.