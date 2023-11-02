Британія, США, ЄС та Китай підписали декларацію про загрозу ШІ
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Британія, США, ЄС та Китай підписали декларацію про загрозу ШІ

ШІ
Джерело:  Уряд Великої Британії

Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися з тим, що штучний інтелект становить потенційно катастрофічну небезпеку для людства, уклавши першу міжнародну декларацію.

Про що йдеться в декларації

Двадцять вісім урядів підписали так звану декларацію Блетчлі в перший день саміту з безпеки ШІ, організованого урядом Британії.

Країни домовилися про спільну роботу над дослідженнями безпеки ШІ, навіть незважаючи на ознаки того, що США і Британія конкурують за лідерство в розробці нових правил.

Британський прем’єр Ріші Сунак привітав цю декларацію, назвавши її "абсолютно неймовірною".

У декларації ідеться, що штучний інтелект відкрив великі можливості для людей у багатьох сферах життя: в облаштуванні помешкань, працевлаштуванні, транспорті, освіті, охороні здоров’я, правосудді. Але в цих же сферах він створює і значні ризики.

Значні ризики можуть виникнути через потенційне навмисне неправильне використання або ненавмисні проблеми контролю. Ці проблеми частково пов’язані з тим, що можливості [ШІ] не повністю вивчені, тож їх важко передбачити. Ми особливо стурбовані такими ризиками в таких сферах, як кібербезпека, біотехнології (...), можуть посилити ризик дезінформації, — написано в документі.

Багато ризиків, пов’язаних із ШІ, є міжнародними, тому їх найкраще вирішувати у міжнародній співпраці. Країни, міжнародні форуми, компанії, громадянське суспільство та науковці повинні працювати разом.

Програма щодо подолання ризиків ШІ, згідно з декларацією, буде зосереджена на:

  • виявлення ризиків безпеки ШІ, що викликають спільне занепокоєння;

  • розробка у державах-підписантах відповідної політики для забезпечення безпеки.

В Україні розроблено дорожню карту з регулювання ШІ

Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам — навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможним й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

Важливий фокус — права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль — створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.

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