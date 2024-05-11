Китай та ЄС втратили шанс для великої угоди — FT

Під час візиту Сі Цзіньпіна до Європи відносини між Китаєм і ЄС не стали кращими.

Що відомо про можливість угоди КНР та ЄС

Візити до Сербії та Угорщини після Франції ілюструють бажання вбити клин між європейцями, щоб запобігти будь-якому консенсусу на користь більш жорсткої позиції щодо Пекіна. Водночас Белград і Будапешт приймають Сі, що дає їм ще одну дипломатичну опору на тлі тиску з боку ЄС, спрямованого проти їхніх теплих зв'язків з Росією.

На зустрічах Сі Цзіньпіна у Франції лунали заклики захистити автовиробників від китайських "надлишкових потужностей" у виробництві електромобілів. Очевидно, антисубсидійного розслідування ЄС, розпочатого з французької подачі, виявилося недостатньо.

Також Парижу поки що вдалося уникнути тарифів на коньяк, якими погрожував Пекін у відповідь. Але не відбулося жодних відчутних змін у питанні, що викликає розбіжності — прихильної позиції Пекіна щодо Росії, вказує автор.

Також зазначається, що Франція наполегливо вимагає "балансу" в торговельних відносинах. Це було схоже на мету нещодавньої поїздки канцлера Олафа Шольца до Пекіна, де він виконував аналогічне доручення для корпоративної Німеччини.

Франція, однак, прагне більшого, ніж Німеччина. Лише кілька тижнів тому Макрон закликав Європу до сили, яка формує світ навколо себе — за межами, ймовірно, тарифних ставок на коньяк. Великі стратегічні кроки — це ті, які спрямовують світ на інший шлях. Упущеною можливістю цього тижня стала неспроможність укласти велику угоду для досягнення цієї мети, — йдеться у статті. Поширити

Сі Цзіньпін намагався посварити ЄС та США під час візиту до Європи

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту до країн ЄС намагався вплинути на відносини європейських партнерів зі США.

Журналісти видання зазначають, що за результатами візиту до Франції лідеру КНР майже нічого не вдалось досягти.

Однак більш результативними для нього виявились візити до Сербії та Угорщини.

Хоча Сі говорив про необхідність уникнути нової холодної війни, його дипломатія відродила розбіжності минулої війни, нацькувавши Схід Європи на Захід, — йдеться у матеріалі видання.

Зазначається, що лідер Франції Еммануель Макрон мав сподівання встановити більші тісні особисті зв’язки із Сі Цзіньпіном і переконати його вплинути на кремлівського диктатора Володимира Путіна та припинити розв’язану ним злочинну війну проти України.

Однак лідер КНР фактично не змінив власної позиції стосовно злочинної війни Кремля проти України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підкреслила екзистенційний характер війни, та лідер КНР закликав уникати критики у бік Китаю з цього приводу.

Журналісти видання зазначають, що Сі Цзіньпін мав наміри вплинути на відносини ЄС та США, внесши у ніх розлад, однак це навряд чи йому вдалось.