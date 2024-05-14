Нелегітимний президент РФ Володимир Путін повідомив про плани здійснити візит до Китаю вже у травні.
Перша закордонна поїздка Путіна за шість років
Правитель Росії Володимир Путін відвідає Китай із державним візитом 16-17 травня. Він проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном, за підсумками яких планується ухвалення низки документів, а також підписання спільної заяви.
Тим часом видання Financial Times нагадує, що це буде першою закордонною поїздкою Путіна за шість років.
Однією з його головних цілей буде пошук способів звести до мінімуму будь-які зриви економічного життєвого шляху, який Китай забезпечив його режиму, що перебуває в бойових умовах, після повномасштабного вторгнення в Україну.
Російські чиновники, пов'язані з Китаєм, залишилися на своїх посадах
Під час перестановок в уряді Росії ключові посадовці для китайсько-російських відносин залишилися на своїх місцях. Так, новий міністр оборони Андрій Бєлоусов є економістом із глибокими зв’язками з китайським керівництвом.
Водночас, на думку автора, сподівання, що це остаточно вирішить проблему, залишаються лише "видаванням бажане за дійсне", позаяк за останні два роки російський і китайський уряди продемонстрували "надзвичайну здатність адаптуватися до обмежень США".
Візит Путіна відкриває нову можливість приватно обміркувати варіанти, перш ніж тихо їх реалізувати. Очікується, що його супроводжуватиме досвідчена команда з центрального банку та міністерства фінансів, які відповідають за спроби Кремля дедоларизувати російську фінансову систему з 2014 року.
Їхні сміливі кроки дозволили країні витримати початковий шок від санкцій, а потім швидко перевести свою фінансову систему з залежності від долара та євро на залежність від юаня.
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