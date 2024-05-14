Нелегітимний президент РФ Володимир Путін повідомив про плани здійснити візит до Китаю вже у травні.

Перша закордонна поїздка Путіна за шість років

Правитель Росії Володимир Путін відвідає Китай із державним візитом 16-17 травня. Він проведе переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном, за підсумками яких планується ухвалення низки документів, а також підписання спільної заяви.

Лідери Росії та Китаю докладно обговорять весь комплекс питань усеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії, визначать ключові напрями подальшого розвитку російсько-китайського практичного співробітництва, а також докладно обміняються думками щодо найбільш актуальних міжнародних та регіональних проблем, — йдеться у повідомленні пресслужби країни агресора. Поширити

Тим часом видання Financial Times нагадує, що це буде першою закордонною поїздкою Путіна за шість років.

Однією з його головних цілей буде пошук способів звести до мінімуму будь-які зриви економічного життєвого шляху, який Китай забезпечив його режиму, що перебуває в бойових умовах, після повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські чиновники, пов'язані з Китаєм, залишилися на своїх посадах

Під час перестановок в уряді Росії ключові посадовці для китайсько-російських відносин залишилися на своїх місцях. Так, новий міністр оборони Андрій Бєлоусов є економістом із глибокими зв’язками з китайським керівництвом.

З лютого 2022 року Пекін став найбільшим ринком збуту російської нафти та газу, а також ключовим джерелом імпорту. Вони варіюються від невинних споживчих товарів до компонентів, які забезпечують роботу військової машини. Оскільки поставки китайських товарів подвійного призначення допомагають Кремлю випереджати Україну та Захід, залишаючи українських захисників перед обличчям російської вогневої переваги, Вашингтон зараз намагається перекрити цей потік, — констатує Financial Times. Поширити

Водночас, на думку автора, сподівання, що це остаточно вирішить проблему, залишаються лише "видаванням бажане за дійсне", позаяк за останні два роки російський і китайський уряди продемонстрували "надзвичайну здатність адаптуватися до обмежень США".

Візит Путіна відкриває нову можливість приватно обміркувати варіанти, перш ніж тихо їх реалізувати. Очікується, що його супроводжуватиме досвідчена команда з центрального банку та міністерства фінансів, які відповідають за спроби Кремля дедоларизувати російську фінансову систему з 2014 року.

Їхні сміливі кроки дозволили країні витримати початковий шок від санкцій, а потім швидко перевести свою фінансову систему з залежності від долара та євро на залежність від юаня.