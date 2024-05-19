Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что усиливающийся альянс между Россией и Китаем представляет угрозу для западных стран, а также призвал европейские страны увеличить военную помощь Украине.

Альянс между Россией и Китаем – это прямая угроза нашему образу жизни.

Обсуждая растущее во всем мире влияние союза России и Китая, Шаппс заявил, что это "прямая угроза нашему образу жизни".

Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются, - отметил он. Поделиться

Эти комментарии прозвучали после недавней поездки хозяина Кремля Владимира Путина в Китай, где он и лидер КНР Си Цзиньпин пообещали усилить сотрудничество против сдерживания их стран со стороны США и предупредили о росте ядерной напряженности в отношениях с Западом.

Обсуждая захватническую войну РФ против Украины, министр обороны Великобритании сказал, что другие европейские страны должны оказывать больше помощи.

Мы находимся в экзистенциальном сражении за то, как мы руководим мировым порядком. Мы должны выстоять в этой битве, – резюмировал Шаппс. Поделиться

Путин и Си Цзиньпин хотят завершить российско-украинскую войну на своих условиях

16 мая российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпин во время официального визита в КНР.

В ходе встречи двух диктаторов одной из главных тем была 10-летняя захватническая война России в Украине.

Отметим, что на официальном уровне в Пекине до сих пор называют войну РФ в Украине "кризисом". Также власти КНР отрицают факт поддержки агрессии со стороны России.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что он и диктатор Путин настаивают якобы на "политическом решении" войны в Украине.

Во время официального визита в КНР диктатор Владимир Путин поблагодарил якобы за усилия Китая в урегулировании украинского кризиса. Также нелегитимный президент РФ заявил, что будет информировать своего коллегу о ситуации на фронте.

Пока неизвестно о каком «политическом урегулировании» войны шла речь и как КНР и Россия хотят его достичь.