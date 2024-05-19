Министр обороны Британии Шаппс отреагировал на союз России и Китая
Категория
Мир
Дата публикации

Министр обороны Британии Шаппс отреагировал на союз России и Китая

Грант Шаппс
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что усиливающийся альянс между Россией и Китаем представляет угрозу для западных стран, а также призвал европейские страны увеличить военную помощь Украине.

Альянс между Россией и Китаем – это прямая угроза нашему образу жизни.

Обсуждая растущее во всем мире влияние союза России и Китая, Шаппс заявил, что это "прямая угроза нашему образу жизни".

Если мы ценим нашу свободу и лелеем нашу демократию, мы должны быть обеспокоены тем, что они объединяются, - отметил он.

Эти комментарии прозвучали после недавней поездки хозяина Кремля Владимира Путина в Китай, где он и лидер КНР Си Цзиньпин пообещали усилить сотрудничество против сдерживания их стран со стороны США и предупредили о росте ядерной напряженности в отношениях с Западом.

Обсуждая захватническую войну РФ против Украины, министр обороны Великобритании сказал, что другие европейские страны должны оказывать больше помощи.

Мы находимся в экзистенциальном сражении за то, как мы руководим мировым порядком. Мы должны выстоять в этой битве, – резюмировал Шаппс.

Путин и Си Цзиньпин хотят завершить российско-украинскую войну на своих условиях

16 мая российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпин во время официального визита в КНР.

В ходе встречи двух диктаторов одной из главных тем была 10-летняя захватническая война России в Украине.

Отметим, что на официальном уровне в Пекине до сих пор называют войну РФ в Украине "кризисом". Также власти КНР отрицают факт поддержки агрессии со стороны России.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что он и диктатор Путин настаивают якобы на "политическом решении" войны в Украине.

Во время официального визита в КНР диктатор Владимир Путин поблагодарил якобы за усилия Китая в урегулировании украинского кризиса. Также нелегитимный президент РФ заявил, что будет информировать своего коллегу о ситуации на фронте.

Пока неизвестно о каком «политическом урегулировании» войны шла речь и как КНР и Россия хотят его достичь.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан заявил о поддержке "китайского мирного плана" для Украины
Орбан и Си
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай и ЕС потеряли шанс для крупного соглашения — FT
китай
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин прилетел в Китай и будет обсуждать войну против Украины — видео
Путин и Си

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?