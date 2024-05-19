Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца погодити передачу Україні далекобійних ракет Taurus та дозволити завдавати ними ударів по окупованому Росією Криму.

Шаппс закликає Шольца передати Україні ракети Taurus

Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу, — підкреслив глава Міноборони Британії. Поширити

За його словами, Велика Британія першою передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і дозволила завдавати ними ударів по стратегічних об’єктах країни агресорки на території окупованого Криму.

Шаппс також висловив стурбованість близькими відносинами між Росією та Китаєм.

Окрім цього глава Міноборони Британії також визнав, що через зволікання західних партнерів із наданням військової допомоги Україні окупаційна армія РФ отримала можливість почати новий наступ на Харківщині.

Це факт, що затримка з надсиланням додаткової допомоги — і тут, очевидно, Конгрес Сполучених Штатів не поспішав із цим — зробив паузу, під час якої Путін спробував захопити Харків, — зазначив Шаппс. Поширити

Він також висловив впевненність, що українські військові стримають черговий наступ російських окупантів, однак попереду чекають кілька важких тижнів.

Разом з тим глава Міноборони Британії закликав європейських партнерів взяти на себе зобов’язання витрачати 2,5% ВВП на оборону.

В парламенті Франції закликають дозволити Україні бити переданою зброєю по території РФ

Як зазначає видання Le Figaro, голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж закликав парламент своєї країни скасувати заборону для України на використання французької зброї для ударів по військових об’єктах на території РФ.

Французский депутат переконаний, що ця зміна в доктрині є "цілком законною", оскільки вона покладе край "неприйнятній асиметрії" між агресором і жертвою агресії.