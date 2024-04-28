По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, решение Белого дома касательно предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS подтолкнет немецкого лидера Олафа Шольца к передаче Киеву Taurus.

Украина все-таки может получить Taurus от Германии

Как отмечает глава МИД Польши, он рассчитывает, что вскоре произойдут существенные сдвиги в ходе дискуссий внутри Германии о возможности предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Радослав Сикорский прогнозирует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может резко изменить свою позицию после последних событий на международной арене.

Предоставление Штатами Украине долгожданных ракет ATACMS стало реакцией на эскалацию со стороны России, и Шольц признает это. Германия будет делать больше, чем делает. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Как удалось недавно узнать западным журналистам, в Штатах также рассчитывают, что положительное решение по ATACMS для Украины подтолкнет официальный Берлин к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.

Украина уже получила ракеты ATACMS

Недавно в Белом доме официально подтвердили, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS в рамках предыдущего пакета военной помощи.

Это произошло еще в марте 2024 года.

С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Эти поставки начались в марте в рамках пакета PDA (механизм, позволяющий президенту США передавать оружие из армейских складов. — ред.), который президент одобрил 12 марта, и эти ракеты прибыли в Украину, — рассказал он. Поделиться

Что важно понимать, положительное решение касательно ATACMS Белый дом принял после того, как РФ использовала баллистические ракеты из КНДР против Украины и начала массированные обстрелы гражданской инфраструктуры.