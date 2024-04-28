На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, рішення Білого дому щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS підштовхне німецького лідера Олафа Шольца до передачі Києву Taurus.

Україна все-таки може отримати Taurus від Німеччини

Як зазначає очільник МЗС Польщі, він розраховує, що незабаром відбудуться суттєві зрушення під час дискусій всередині Німеччини щодо можливості надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Радослав Сікорський прогнозу, що канцлер ФРН Олаф Шольц може різко змінити свою позицію після останніх подій на міжнародній арені.

Надання Штатами Україні довгоочікуваних ракет ATACMS стало реакцією на ескалацію з боку Росії, і Шольц визнає це. Німеччина робитиме більше, аніж вже робить. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Як вдалося нещодавно дізнатися західним журналістам, у Штатах також розраховують, що позитивне рішення щодо ATACMS для України, підштовхне офіційний Берлін до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.

Україна вже отримала ракети ATACMS

Нещодавно у Білому домі офіційно підтвердили, що Україна вже отримала далекобійні ракети ATACMS у межах попереднього пакета військової допомоги.

Це сталося ще у березні 2024 року.

З такою заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Ці поставки почались у березні в межах пакета PDA (механізм, який дозволяє президенту США передавати зброю з армійських складів. — ред.), який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну, — розповів він. Поширити

Що важливо розуміти, позитивне рішення щодо ATACMS Білий дім ухвалив після того, як РФ використала балістичні ракети з КНДР проти України та почала масовані обстріли цивільної інфраструктури.