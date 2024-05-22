У Бундестазі присоромили Шольца та Макрона через ситуацію в Україні
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У Бундестазі присоромили Шольца та Макрона через ситуацію в Україні

Макрон та Шольц
Джерело:  Politico

Як заявила німецька депутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, і канцлер ФРН Олаф Шольц, і французький лідер Еммануель Макрон роблять занадто мало для України, через що вона втрачає нові території під натиском армії РФ.

Франція може зробити набагато більше для захисту України

У нас є проблема, що в той час, як Польща робить багато як сусідня країна, Німеччина робить багато, Франція робить відносно мало, — поскаржилася політикиня.

Штрак-Ціммераманн, яка є однією з найбільших прихильників військової допомоги Україні в Німеччині, закликала західних лідерів передати ЗСУ більше озброєння, боєприпасів та систем ППО.

Вона також вкотре звернула увагу на те, що це потрібно робити дуже швидко, адже Україна втрачає не лише дорогоцінний час, а й свої території та людей.

Я очікую, що Франція, саме тому, що вона є важливою країною, не тільки — і я не маю на увазі це в негативному сенсі — виголошуватиме гучні промови, але й підкріплюватиме свої слова діями, — додала німецька депутатка.

Шольц також робить недостатньо для України

Під шквал критики з боку Штрак-Ціммерманн також потрапив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Як зазначила політикиня, він не робить більше для України, зокрема, не відправив до країни крилаті ракети Taurus німецького виробництва.

Депутатка досі плекає надію на те, що він змінить свою думку з цього приводу.

Якщо ситуація зміниться, я також очікую, що думка канцлера зміниться. І я сподіваюся, що коли ситуація зміниться, він зрозуміє, що зробив велику помилку, не давши зелене світло рік тому. Так що в цьому відношенні надія вмирає останньою, — підкреслила Штрак-Ціммерманн.

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