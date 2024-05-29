Удари по РФ західною зброєю. FT прогнозує прорив для України після рішення Макрона та Шольца

Зміна позиції Франції та Німеччини щодо можливості використання Україною західної зброї по об'єктах на території Російської Федерації може мати значні наслідки.
Зеленський спілкувався з Макроном та Шольцом щодо надання західної зброї та можливостей її використання
Цього тижня президент України Володимир Зеленський приїхав до Європи, шукаючи як більше західної зброї, так і дозвіл використовувати її, як йому заманеться.
Автори зазначають, що після місяців суперечок у західних столицях, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях у Росії, минулий вечір приніс великий прорив, оскільки президент Франції Еммануель Макрон піддався проханню Зеленського, а канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив свою згоду.
Зміна позиції двох провідних держав ЄС матиме значні наслідки на України
У свою чергу Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.
Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів у Росії або скидається з літаків у російському повітряному просторі.
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