Удари по РФ західною зброєю. FT прогнозує прорив для України після рішення Макрона та Шольца
Категорія
Україна
Дата публікації

Удари по РФ західною зброєю. FT прогнозує прорив для України після рішення Макрона та Шольца

Макрон та Шольц
Джерело:  Financial Times

Зміна позиції Франції та Німеччини щодо можливості використання Україною західної зброї по об'єктах на території Російської Федерації може мати значні наслідки.

Зеленський спілкувався з Макроном та Шольцом щодо надання західної зброї та можливостей її використання

Цього тижня президент України Володимир Зеленський приїхав до Європи, шукаючи як більше західної зброї, так і дозвіл використовувати її, як йому заманеться.

Він буде приємно задоволений результатом. Після більше ніж двох років війни Україна відстає за озброєнням і чисельністю на лінії фронту, де зростає тиск, оскільки Росія використовує свої переважаючі можливості. Українські міста також потерпають від щоденних бомбардувань, щотижня гинуть десятки мирних жителів — йдеться й матеріалі Financial Times.

Автори зазначають, що після місяців суперечок у західних столицях, які забороняли Україні використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях у Росії, минулий вечір приніс великий прорив, оскільки президент Франції Еммануель Макрон піддався проханню Зеленського, а канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив свою згоду.

Зміна позиції двох провідних держав ЄС матиме значні наслідки на України

Як пояснити Україні, що потрібно захищати свої міста, ... але що вони не мають права атакувати туди, звідки летять ракети? Це ніби ми говоримо їм: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете використовувати її, щоб захистити себе, — сказав Макрон.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

У свою чергу Шольц, який був одним із найбільш стриманих західних лідерів у цьому питанні, сказав, що Україна має повне право "згідно з міжнародним правом" вражати цілі в Росії, щоб захистити себе.

Зміна позиції двох найбільших військових держав ЄС може мати значні наслідки. Основна частина ракет і бомб, що потрапляють в Україну, запускається з пускових пунктів у Росії або скидається з літаків у російському повітряному просторі.

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