Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию насчет ударов Украины западным оружием по РФ

Парламентская ассамблея НАТО призвала свои правительства помочь Украине

Нардеп, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что изначально этой темы не было в декларации о помощи Украине

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Это коллективное решение дает парламентариям стран-членов Альянса инструмент для давления на свои правительства по этому вопросу.

Мы вставили эти поправки. Они были поддержаны большинством, но не всеми членами-делегациями. Было проголосовано. Финально мы имеем текст, призывающий правительства стран-членов НАТО дать разрешение Украине бить по легитимным милитарным целям на территории РФ. Егор Чернев Народный депутат Украины

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО рассказал, что было определенное противостояние с итальянской делегацией, которая высказалась против включения именно этого пункта в декларации по Украине. Но по итогам украинской делегации удалось их убедить, мобилизовав поддержку со стороны Франции, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции и других. Также решение поддержали США и Великобритания.

За финальное решение все же Италия проголосовала, не только за эту поправку, но и за весь документ по декларации по Украине. Не голосовала, что прогнозируемо, Венгрия, а также один из членов делегации Германии из партии "Альтернатива для Германии". Все остальные страны поддержали это решение и декларацию. Поделиться

Он отметил, что теперь парламентарии стран-членов НАТО будут иметь юридические основания, условно говоря, инструмент давления на свои правительства, чтобы позволить Украине использовать западное оружие по военным целям на территории РФ.

Это коллективное решение представителей парламента стран-членов НАТО, которые, к сожалению, не могут самостоятельно принимать такие решения о предоставлении разрешения. Но теперь они могут инициировать внутренние документы и обратиться к своим правительствам для того, чтобы дать такое разрешение.

Депутат резюмировал, что в большинстве западных стран за оборону отвечают исполнительные власти и лидеры стран.

Мы, скажем так, помогли парламентам иметь инструмент давить на правительства, но финальное решение всегда за лидерами стран по вопросам обороны. Поделиться

Удары Украиной западным оружием по территории РФ

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-партнеры Украины должны упразднить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ. Он настаивает, что Россия ведет захватническую войну против Украины, поэтому наше государство имеет право защищаться, что "включает нанесение ударов по целям на территории России".

На днях Швеция разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по целям на российской территории. Об этом написало издание Hallandsposten со ссылкой на комментарий министра обороны Пола Йонсена, отметившего, что Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны.

В то же время против расширения использования западного оружия по территории России выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, цель его политики — не допустить, чтобы война в Украине превратилась в "великую войну".