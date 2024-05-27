Ряд стран НАТО поддерживают непосредственные действия на территории Украины для помощи в отражении нападения преступной армии РФ.
Страны НАТО поддерживают расширение военных усилий с помощью Украины
По информации журналистов, расширение участия НАТО в помощи Украине поддерживают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция.
Однако против выступают США и Германия.
В материале издания подчеркивается, что пока нет никаких решающих решений, однако рассматриваются варианты:
Отправка инструкторов НАТО на территорию Украины для проведения учений украинских военных;
Отправка вооружений, боеприпасов и другой военной помощи максимально близка к линии фронта, а не к украинским границам.
Ужесточение системы ПВО Украины комплексами ЗРК по стандартам НАТО.
По словам экс-руководителя оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге, более оптимальным вариантом будет отправка инструкторов НАТО на Западную Украину для учений украинских военных, чем отправка военных ВСУ в страны ЕС.
Может ли НАТО ввести войска в Украину
По словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Петра Черника, страны Балтии и Польша вполне могут ввести свои войска на территорию Украины для отражения агрессии преступной армии РФ.
По его словам, военные стран-партнеров могут существенно помочь Украине.
По его мнению, маловероятно, что страны НАТО будут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.
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