В НАТО рассматривают варианты закрытия неба над западной частью Украины
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В НАТО рассматривают варианты закрытия неба над западной частью Украины

ЗРК Patriot
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Источник:  Bild

Ряд стран НАТО поддерживают непосредственные действия на территории Украины для помощи в отражении нападения преступной армии РФ.

Страны НАТО поддерживают расширение военных усилий с помощью Украины

По информации журналистов, расширение участия НАТО в помощи Украине поддерживают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция.

Однако против выступают США и Германия.

В материале издания подчеркивается, что пока нет никаких решающих решений, однако рассматриваются варианты:

  • Отправка инструкторов НАТО на территорию Украины для проведения учений украинских военных;

  • Отправка вооружений, боеприпасов и другой военной помощи максимально близка к линии фронта, а не к украинским границам.

  • Ужесточение системы ПВО Украины комплексами ЗРК по стандартам НАТО.

По словам экс-руководителя оперативного штаба Минобороны Германии Нико Ланге, более оптимальным вариантом будет отправка инструкторов НАТО на Западную Украину для учений украинских военных, чем отправка военных ВСУ в страны ЕС.

Может ли НАТО ввести войска в Украину

По словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Петра Черника, страны Балтии и Польша вполне могут ввести свои войска на территорию Украины для отражения агрессии преступной армии РФ.

Попросту, почему не могут? Миротворческая миссия в Ираке, там не было никакого НАТО. 34 страны в двустороннем формате заключили соглашение с Соединенными штатами и направили туда свои войска. Недавняя американская война в Афганистане — 15 стран. Двусторонние соглашения такого порядка являются абсолютной нормой в военно-техническом и стратегическом сотрудничестве, — объясняет аналитик.

По его словам, военные стран-партнеров могут существенно помочь Украине.

Не надо самим себе искажать реальность, мол, поляки будут за нас воевать. Нет, этого не будет. Если такое и произойдет, то, скорее всего, это будет процесс замещения — у нас есть огромная украинско-белорусская граница, там стоят наши войска. Вот их будут высвобождать в таком режиме, — предположил Черник.

По его мнению, маловероятно, что страны НАТО будут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

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