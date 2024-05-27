Низка країн НАТО підтримує безпосередні дії на території України для допомоги у відбитті нападу злочинної армії РФ.
Країни НАТО підтримують розширення військових зусиль з допомоги Україні
За інформацією журналістів видання, розширення участі НАТО у допомозі Україні підтримують Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція.
Однак проти виступають США та Німеччина.
У матеріалі видання підкреслюється, що наразі не має ніяких вирішальних рішень, однак розглядаються варіанти:
Відправка інструкторів НАТО на територію України для проведення навчань українських військових;
Відправка озброєнь, боєприпасів та іншої військової допомоги максимально близько до лінії фронту, а не до українських кордонів.
Посилення системи ППО України комплексами ЗРК за стандартами НАТО.
За словами екскерівника оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге, більш оптимальним варіантом буде відправка інструкторів НАТО на Західну Україну для навчань українських військових, а ніж відправка військових ЗСУ до країн ЄС.
Чи може НАТО ввести війська в Україну
За словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Петра Черника, країни Балтії та Польща цілком можуть ввести власні війська на територію України для відбиття агресії злочинної армії РФ.
За його словами, військові країн-партнерів можуть суттєво допомогти Україні.
Однак, на його думку, малоймовірно, що країни НАТО збиватимуть російські ракети у небі над Україною.
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