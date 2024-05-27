Низка країн НАТО підтримує безпосередні дії на території України для допомоги у відбитті нападу злочинної армії РФ.

Країни НАТО підтримують розширення військових зусиль з допомоги Україні

За інформацією журналістів видання, розширення участі НАТО у допомозі Україні підтримують Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція.

Однак проти виступають США та Німеччина.

У матеріалі видання підкреслюється, що наразі не має ніяких вирішальних рішень, однак розглядаються варіанти:

Відправка інструкторів НАТО на територію України для проведення навчань українських військових;

Відправка озброєнь, боєприпасів та іншої військової допомоги максимально близько до лінії фронту, а не до українських кордонів.

Посилення системи ППО України комплексами ЗРК за стандартами НАТО.

За словами екскерівника оперативного штабу Міноборони Німеччини Ніко Ланге, більш оптимальним варіантом буде відправка інструкторів НАТО на Західну Україну для навчань українських військових, а ніж відправка військових ЗСУ до країн ЄС.

Чи може НАТО ввести війська в Україну

За словами військового експерта та полковника запасу ЗСУ Петра Черника, країни Балтії та Польща цілком можуть ввести власні війська на територію України для відбиття агресії злочинної армії РФ.

Запросто, а чому не можуть? Миротворча місія в Іраку, там не було ніякого НАТО. 34 країни у двосторонньому форматі уклали угоду зі Сполученими штатами і надіслали туди свої війська. Нещодавня американська війна в Афганістані — 15 країн. Двосторонні угоди такого порядку є абсолютною нормою у воєнно-технічній та стратегічній співпраці, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, військові країн-партнерів можуть суттєво допомогти Україні.

Не треба самим собі викривляти реальність, що, мовляв, поляки будуть за нас воювати. Ні, цього не буде. Якщо таке і станеться, то найімовірніше це буде процес заміщення — у нас є величезний українсько-білоруський кордон, там стоять наші війська. От їх будуть вивільняти у такому режимі, — припустив Черник. Поширити

Однак, на його думку, малоймовірно, що країни НАТО збиватимуть російські ракети у небі над Україною.