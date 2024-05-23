Все більше країн ЄС підтримують введення військових НАТО в Україну
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Політика
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Все більше країн ЄС підтримують введення військових НАТО в Україну

Військові НАТО

Ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військових НАТО в Україну отримує все більше підтримки з боку інших країн ЄС. 

Що відомо про підтримку країнами ЄС введення військ НАТО в Україну

За словами Бенджамина Хаддада, члена провладної партії Макрона у французькому парламенті, якого називають одним з творців зовнішньої політики Франції, у коментарі журналістам видання зазначив, що НАТО і ЄС мають домогтись перелому ситуації у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

За інформацією авторів матеріалу, Макрон прагне позбавити Росію рівноваги, зокрема, пропонуючи відправити навчальний персонал НАТО до України.

Хоча США одразу ж відкинули цю ідею, вона знайшла прихильників у Європі, особливо в країнах, розташованих уздовж російських кордонів.

Хаддад підкреслив, що прихильність до глибших забов’язань НАТО до України находить все більше підтримки серед країн ЄС.

Хто с європейських лідерів підтримує ідею навчальної місії НАТО в Україні

Цікаво було спостерігати, що в перші пару днів усі говорили: "Це ізольована позиція Франції. Але відтоді провідні європейські діячі висловили свою підтримку пропозиції — або, принаймні, відкритому обговоренню її, — зазначив французький політик.

Він зазначив, що серед прихильників ідеї Макрона — президент Чехії Петр Павел, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Це важливо, тому що ці країни знаходяться на першій лінії. І це країни, які вже давно не довіряють Парижу і Берліну, — пояснив Хаддад.

Він наголосив, що Європа витрачає надто багато часу, турбуючись про ескалацію, тоді як саме Росія є країною, що веде до ескалації.

Він також запропонував західним столицям "творчо подумати" про те, як краще допомогти Києву різними способами, включно з потенційним розміщенням військ на землі.

Так, за його словами, зараз багато українських військ розміщено на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти потенційному вторгненню з півночі.

Тож західні війська можуть бути розгорнуті вздовж кордону в якості "перепони", як це робиться в країнах Балтії або в Польщі, щоб звільнити частину українських військ для відправки на фронт".

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