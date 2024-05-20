Естонія закликає до відправки військових НАТО в Україну
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Естонія закликає до відправки військових НАТО в Україну

Кая Каллас
Джерело:  The Financial Times

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас зазначила, що країни НАТО не мають боятись відправки власних військових до України для проведення навчань ЗСУ.

Чому НАТО має відправити власні сили в Україну для навчання українських військових

За словами Каллас, вже є країни, які на свій страх та ризик, проводять підготовку сухопутних сил ЗСУ.

На її переконання, у разі якщо злочинна армія РФ атакує військових інструкторів НАТО в Україні це неозначатиме обов’язкове застосування статті 5 Альянсу про колективну оборону.

Я не можу уявити, що якщо там хтось постраждає , то ті, хто прислав своїх людей, скажуть: "Це п’ята стаття. Давайте... бомбити Росію". Це не так. Це не автоматично. Тож ці страхи необґрунтовані. Якщо ви посилаєте своїх людей допомагати українцям... ви знаєте, що в країні війна, і ви йдете у зону ризику. Тому ви ризикуєте, — наголосила прем’єр-міністр Естонії.

Країни ЄС повинні спростити підхід до навчання українських військових

У матеріалі видання підкреслюється, що Україні протягом кількох найближчих місяців необхідно мобілізувати та навчити сотні тисяч новобранців.

Простіше всього це було б зробити саме на території України, а не відправляючи українських військових та техніку до Німеччини та Польщі.

Генерал Сі-К’ю Браун, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, припустив, що європейці "з часом досягнуть того, щоб відправити більше військ в Україну".

Російська пропаганда спрямована на війну з НАТО, тому їм не потрібні виправдання. Що б ми не робили на нашому боці... Якщо вони хочуть атакувати, вони нападуть, — додає прем’єр-міністр Естонії.

Естонія є одним із найрішучіших прихильників України та найбільшим військовим донором Києва, якщо виміряти частку валового внутрішнього продукту.

Прем'єр країни зазначила, що українські союзники не мають спільної мети.

Одні, як Естонія, хочуть перемоги для ЗСУ, однак інші фокусують на тому, аби Україна не програла.

І якщо у вас немає мети, у вас немає стратегії. У вас немає тактики, як досягти цієї мети. І це те, що мене хвилює. Дехто каже: "Українці не повинні програти". Інші кажуть: "Ми маємо працювати на Україну і перемогу". А це не одне й те саме. У нас може бути лише мета — перемога, але Україна визначить, що це за перемога, — підкреслила Каллас

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