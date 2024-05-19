НАТО уже створив модель для захисту неба над Україною — Business Insider

Згідно з даними видання Business Insider, члени Альянсу мають у своєму розпорядженні ефективну модель захисту України від повітряних атак РФ. Вказано, що саме вона була задіяна під час атаки Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року.

НАТО все-таки може захистити українське небо

Як заявив нещодавно ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, він переконаний в тому, що ракети-перехоплювачі можуть запускатися з території сусідніх з Україною країн НАТО, таких як Польща та Румунія.

Що важливо розуміти, це дасть можливість захистити принаймні західні українські регіони.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу на те, що дедалі більше політиків у Німеччині підтримують ідею захисту прикордонних до НАТО регіонів України.

До прикладу, нещодавно, Родеріх Кізеветтер — німецький опозиціонер та колишній офіцер генерального штабу Бундесверу — публіно порівняв захист України із зусиллями Заходу запобігти удару по Ізраїлю 300 ракетами та безпілотниками, випущеними Іраном в квітні.

На його переконання, союзники Києва могли б захистити частину повітряного простору України поблизу території НАТО та збивати російські безпілотники і ракети.

Це зменшило б навантаження на українську протиповітряну оборону та дозволило б їм захистити фронт. Як у випадку з Ізраїлем, де допомагали Франція, Велика Британія та інші, вони не стали б воюючими сторонами, — наголосив німецький політик. Поширити

З цією ідеєю погодився ексгенсек НАТО Расмуссен.

Україна може отримати ще більше допомоги від Німеччини

Як вдалося дізнатися журналістам, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус попросив уряд Німеччини виділити додаткові 3,8 млрд євро для допомоги Україні.

Він уже встиг обговорити питання додаткової допомоги для України з німецьким лідером Олафом Шольцом.

Додаткові витрати мають бути подані на затвердження парламенту в червні. Зокрема й зустрічне фінансування. Як зазначається, міністерство фінансів схвалює цю пропозицію оборонного відомства, — пишуть журналісти. Поширити

За словами інсайдерів, на 2025 рік Міноборони ФРН заклало рекордну суму в 15 мільярдів євро на допомогу Україні.