Авіація НАТО збільшила кількість перехоплень літаків РФ над Балтикою — деталі

Росія все частіше провокує країни НАТО своїми літаками, які залітають у повітряний простір над Балтійським морем.

Перехоплення НАТО авіації РФ над Балтикою: що відомо

З 2024 року частота використання військової авіації НАТО для перехоплення російських літаків, які наближаються до повітряного простору союзників над регіоном Балтійського моря, збільшилася на 20-25%.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у видані, їх співрозмовник з Альянсу відмовився назвати конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, зафіксованих поблизу території НАТО.

Втім за даними Альянсу, отриманими наприкінці 2023 року, винищувачі сил НАТО понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ. Водночас відомо, що більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем.

Натомість співрозмовник повідомив, що в НАТО помітили зміни у складі літаків РФ, помічених поблизу території Альянсу. Зараз західні пілоти майже не виявляють російських винищувачів та стратегічних бомбардувальників, що наближаються до повітряного простору союзників. Частіше це літаки спостереження або транспортна авіація.

У повідомленні йдеться про те, що російські військові літаки вже давно не передають код транспондера, що вказує на їхнє місцеперебування та висоту, не вказують план польоту і не спілкуються з авіадиспетчерами.

Країни Балтії б'ють на сполох через гібридну атаку РФ

Росія регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації.

Про це у розмові з Financial Times заявили міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація в Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати, — заявив міністр закордонних справ ЛитвиГабріелюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян.