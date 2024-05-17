Авиация НАТО увеличила количество перехватов самолетов РФ над Балтикой — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Авиация НАТО увеличила количество перехватов самолетов РФ над Балтикой — детали

Авиация НАТО
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Источник:  Reuters

Россия все чаще провоцирует страны НАТО своими самолетами, залетающими в воздушное пространство над Балтийским морем.

Перехват НАТО авиации РФ над Балтикой: что известно

С 2024 г. частота использования военной авиации НАТО для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству союзников над регионом Балтийского моря, увеличилась на 20-25%.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечают в издании, их собеседник из Альянса отказался назвать конкретные цифры по количеству полетов российской военной авиации, зафиксированных вблизи территории НАТО.

Впрочем, по данным Альянса, полученным в конце 2023 года, истребители сил НАТО более 300 раз поднимались в небо на перехват военных самолетов РФ. В то же время известно, что большинство инцидентов произошло именно над Балтийским морем.

Собеседник сообщил, что в НАТО заметили изменения в составе самолетов РФ, замеченных вблизи территории Альянса. Сейчас западные пилоты почти не выявляют российских истребителей и стратегических бомбардировщиков, приближающихся к воздушному пространству союзников. Чаще это самолеты слежения или транспортная авиация.

В сообщении говорится, что российские военные самолеты уже давно не передают код транспондера, указывающий на их местонахождение и высоту, не указывают план полета и не общаются с авиадиспетчерами.

Страны Балтии бьют тревогу из-за гибридной атаки РФ

Россия регулярно глушит сигналы GPS в районе Балтийского моря, что представляет опасность для гражданской авиации.

Об этом в разговоре с Financial Times заявили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

Если кто-то выключит фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать, — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что страны Балтии считают глушение GPS-сигналов «гибридной атакой РФ», представляющей опасность для их граждан.

Мы определенно обсудим это с нашими союзниками.

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