НАТО уже создала модель для защиты неба над Украиной — Business Insider

Согласно данным издания Business Insider, члены Альянса располагают эффективной моделью защиты Украины от воздушных атак РФ. Указано, что именно она была задействована во время атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года.

НАТО все-таки может защитить украинское небо

Как заявил недавно экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, он убежден, что ракеты-перехватчики могут запускаться с территории соседних с Украиной стран НАТО, таких как Польша и Румыния.

Что важно понимать, это позволит защитить по крайней мере западные украинские регионы.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung обращает внимание на то, что все больше политиков в Германии поддерживают идею защиты приграничных к НАТО регионов Украины.

К примеру, недавно Родерих Кизеветтер — немецкий оппозиционер и бывший офицер генерального штаба Бундесвера — публично сравнил защиту Украины с усилиями Запада предотвратить удар по Израилю 300 ракетами и беспилотниками, выпущенными Ираном в апреле.

По его мнению, союзники Киева могли бы защитить часть воздушного пространства Украины вблизи территории НАТО и сбивать российские беспилотники и ракеты.

Это снизило бы нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и позволило бы им защитить фронт. Как в случае с Израилем, где помогали Франция, Великобритания и другие, они не стали бы воюющими сторонами, — отметил немецкий политик. Поделиться

С этой идеей согласился экс-генсек НАТО Расмуссен.

Украина может получить еще больше помощи от Германии

Как удалось узнать журналистам, глава Минобороны Германии Борис Писториус попросил правительство Германии выделить дополнительные 3,8 млрд. евро для помощи Украине.

Он уже успел обсудить вопрос о дополнительной помощи для Киева с немецким лидером Олафом Шольцом.

Дополнительные расходы должны быть поданы на утверждение парламента в июне. В том числе и встречное финансирование. Как отмечается, министерство финансов одобряет это предложение оборонного ведомства, — пишут журналисты. Поделиться

По словам инсайдеров, на 2025 год Минобороны ФРГ заложило рекордную сумму в 15 миллиардов евро в помощь Украине.