Эстония призывает к отправке военных НАТО в Украину
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Политика
Дата публикации

Эстония призывает к отправке военных НАТО в Украину

Кайя Каллас
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Источник:  The Financial Times

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что страны НАТО не должны бояться отправки собственных военных в Украину для проведения учений ВСУ.

Почему НАТО должна отправить собственные силы в Украину для обучения украинских военных

По словам Каллас, уже есть страны, которые на свой страх и риск проводят подготовку сухопутных сил ВСУ.

По ее убеждению, если преступная армия РФ атакует военных инструкторов НАТО в Украине это не означает обязательное применение статьи 5 Альянса о коллективной обороне.

Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то приславшие своих людей скажут: "Это пятая статья. Давайте... бомбить Россию". Это не так. Это не автоматически. Так что эти страхи необоснованны. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... вы знаете, что в стране война и вы идете в зону риска. Поэтому вы рискуете, — подчеркнула премьер-министр Эстонии.

Страны ЕС должны упростить подход к обучению украинских военных

В материале издания подчеркивается, что Украине в течение ближайших месяцев необходимо мобилизовать и обучить сотни тысяч новобранцев.

Проще всего это было бы сделать именно на территории Украины, а не отправляя украинских военных и технику в Германию и Польшу.

Генерал Си-Кью Браун, глава Объединенного комитета начальников штабов США, предположил, что европейцы "со временем достигнут того, чтобы отправить больше войск в Украину".

Российская пропаганда направлена на войну с НАТО, поэтому им не нужны оправдания. Что бы мы ни делали на нашей стороне... Если они хотят атаковать, они нападут, — добавляет премьер-министр Эстонии.

Эстония является одним из решительных сторонников Украины и крупнейшим военным донором Киева, если измерить долю валового внутреннего продукта.

Премьер страны отметила, что у украинских союзников нет общей цели.

Одни, как Эстония, хотят победы для ВСУ, однако другие фокусируются на том, чтобы Украина не проиграла.

И если у вас нет цели, у вас нет стратегии. У вас нет тактики, как добиться этой цели. И это то, что меня волнует. Некоторые говорят: "Украинцы не должны проиграть". Другие говорят: "Мы должны работать на Украину и победу". А это не одно и то же. У нас может быть только цель — победа, но Украина определит, что это за победа, — подчеркнула Каллас.

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