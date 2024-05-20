Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что страны НАТО не должны бояться отправки собственных военных в Украину для проведения учений ВСУ.

Почему НАТО должна отправить собственные силы в Украину для обучения украинских военных

По словам Каллас, уже есть страны, которые на свой страх и риск проводят подготовку сухопутных сил ВСУ.

По ее убеждению, если преступная армия РФ атакует военных инструкторов НАТО в Украине это не означает обязательное применение статьи 5 Альянса о коллективной обороне.

Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то приславшие своих людей скажут: "Это пятая статья. Давайте... бомбить Россию". Это не так. Это не автоматически. Так что эти страхи необоснованны. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... вы знаете, что в стране война и вы идете в зону риска. Поэтому вы рискуете, — подчеркнула премьер-министр Эстонии. Поделиться

Страны ЕС должны упростить подход к обучению украинских военных

В материале издания подчеркивается, что Украине в течение ближайших месяцев необходимо мобилизовать и обучить сотни тысяч новобранцев.

Проще всего это было бы сделать именно на территории Украины, а не отправляя украинских военных и технику в Германию и Польшу.

Генерал Си-Кью Браун, глава Объединенного комитета начальников штабов США, предположил, что европейцы "со временем достигнут того, чтобы отправить больше войск в Украину".

Российская пропаганда направлена на войну с НАТО, поэтому им не нужны оправдания. Что бы мы ни делали на нашей стороне... Если они хотят атаковать, они нападут, — добавляет премьер-министр Эстонии. Поделиться

Эстония является одним из решительных сторонников Украины и крупнейшим военным донором Киева, если измерить долю валового внутреннего продукта.

Премьер страны отметила, что у украинских союзников нет общей цели.

Одни, как Эстония, хотят победы для ВСУ, однако другие фокусируются на том, чтобы Украина не проиграла.