Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас отметила, что страны НАТО не должны бояться отправки собственных военных в Украину для проведения учений ВСУ.
Почему НАТО должна отправить собственные силы в Украину для обучения украинских военных
По словам Каллас, уже есть страны, которые на свой страх и риск проводят подготовку сухопутных сил ВСУ.
По ее убеждению, если преступная армия РФ атакует военных инструкторов НАТО в Украине это не означает обязательное применение статьи 5 Альянса о коллективной обороне.
Страны ЕС должны упростить подход к обучению украинских военных
В материале издания подчеркивается, что Украине в течение ближайших месяцев необходимо мобилизовать и обучить сотни тысяч новобранцев.
Проще всего это было бы сделать именно на территории Украины, а не отправляя украинских военных и технику в Германию и Польшу.
Генерал Си-Кью Браун, глава Объединенного комитета начальников штабов США, предположил, что европейцы "со временем достигнут того, чтобы отправить больше войск в Украину".
Эстония является одним из решительных сторонников Украины и крупнейшим военным донором Киева, если измерить долю валового внутреннего продукта.
Премьер страны отметила, что у украинских союзников нет общей цели.
Одни, как Эстония, хотят победы для ВСУ, однако другие фокусируются на том, чтобы Украина не проиграла.
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