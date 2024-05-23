Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО в Украину получает все больше поддержки со стороны других стран ЕС.

Что известно о поддержке странами ЕС ввода войск НАТО в Украину

По словам Бенджамина Хаддада, члена провластной партии Макрона во французском парламенте, которого называют одним из создателей внешней политики Франции, в комментарии журналистам издания отметил, что НАТО и ЕС должны добиться перелома ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.

По информации авторов материала, Макрон стремится лишить Россию равновесия, в частности, предлагая отправить учебный персонал НАТО в Украину.

Хотя США сразу же отвергли эту идею, она нашла поклонников в Европе, особенно в странах, расположенных вдоль российских границ.

Хаддад подчеркнул, что приверженность глубоким обязательствам НАТО к Украине находит все больше поддержки среди стран ЕС.

Кто из европейских лидеров поддерживает идею обучающей миссии НАТО в Украине

Интересно было наблюдать, что в первые пару дней все говорили: "Это изолированная позиция Франции. Но с тех пор ведущие европейские деятели выразили свою поддержку предложению — или, по крайней мере, открытому обсуждению, — отметил французский политик. Поделиться

Он отметил, что среди сторонников идеи Макрона — президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Это важно, потому что эти страны находятся на первой линии. И это страны, уже давно не доверяющие Парижу и Берлину, — объяснил Хаддад. Поделиться

Он подчеркнул, что Европа тратит слишком много времени, беспокоясь об эскалации, в то время как Россия является страной, ведущей к эскалации.

Он также предложил западным столицам "творчески подумать" о том, как лучше помочь Киеву разными способами, включая потенциальное размещение войск на земле.

Так, по его словам, сейчас многие украинские войска размещены на границе с Беларусью, чтобы предотвратить потенциальное вторжение с севера.

Поэтому западные войска могут быть развернуты вдоль границы в качестве "преграды", как это делается в странах Балтии или в Польше, чтобы освободить часть украинских войск для отправки на фронт.