Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО в Украину получает все больше поддержки со стороны других стран ЕС.
Что известно о поддержке странами ЕС ввода войск НАТО в Украину
По словам Бенджамина Хаддада, члена провластной партии Макрона во французском парламенте, которого называют одним из создателей внешней политики Франции, в комментарии журналистам издания отметил, что НАТО и ЕС должны добиться перелома ситуации в развязанной Россией преступной войне против Украины.
По информации авторов материала, Макрон стремится лишить Россию равновесия, в частности, предлагая отправить учебный персонал НАТО в Украину.
Хотя США сразу же отвергли эту идею, она нашла поклонников в Европе, особенно в странах, расположенных вдоль российских границ.
Хаддад подчеркнул, что приверженность глубоким обязательствам НАТО к Украине находит все больше поддержки среди стран ЕС.
Кто из европейских лидеров поддерживает идею обучающей миссии НАТО в Украине
Он отметил, что среди сторонников идеи Макрона — президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Он подчеркнул, что Европа тратит слишком много времени, беспокоясь об эскалации, в то время как Россия является страной, ведущей к эскалации.
Он также предложил западным столицам "творчески подумать" о том, как лучше помочь Киеву разными способами, включая потенциальное размещение войск на земле.
Так, по его словам, сейчас многие украинские войска размещены на границе с Беларусью, чтобы предотвратить потенциальное вторжение с севера.
Поэтому западные войска могут быть развернуты вдоль границы в качестве "преграды", как это делается в странах Балтии или в Польше, чтобы освободить часть украинских войск для отправки на фронт.
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