Країни НАТО вимагають від генсека Альянсу Єнса Столтенберга надати подробиці щодо запропонованого плану щодо допомоги України у розмірі 100 млрд євро.

У НАТО очікують від Столтенберга роз’яснень щодо плану допомоги Україні на 100 млрд євро

Зазначається, що у неофіційних розмовах представники низки країн стали більш обережно та скептично ставитись до запропонованого Столтенбергом плану щодо виділення допомоги Україні на суму у 100 млрд євро.

Автори матеріалу нагадують, що до саміту Альянсу у Вашингтоні залишись лічені тижні.

За словами одного з європейських посадовців, запропонований Столтенбергом план доволі заплутаний.

Посадовець додав, що країни НАТО очікують від генсека роз’яснень стосовно цього плану під час празької зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Також невідомо, чи підтримають план Столтенберга Франція та Німеччина.

За словами ще одного європейського посадовця, розмір запропонованої Столтенбергом допомоги Україні цілком ймовірно можуть переглянути.

Однак співрозмовник видання додав, що партнерам доведеться знайти способи продемонструвати підтримку України.

Двоє інших чиновників, які обізнані про дискусію, підтвердили, що переговори тривають, особливо щодо суми грошей і способів їх розподілу.

П’ятий офіційний представник попередив, що поки міністри та Столтенберг обговорюватимуть деталі на празькій зустрічі, жодних офіційних рішень прийнято не буде, враховуючи "неформальний" характер зустрічі.

Макрон попереджає союзників про наслідки у разі зменшення підтримки України

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг союзників від послаблення підтримки України на тлі продовження Росією злочинної війни.

За інформацією видання Tagesschau, в ході зустрічі з президентом Німеччини Франком Штайнмаєром у Берліні, Макрон заявив, що у розмова про мир треба розуміти, що це можливість країни захищати свої кордони та свій суверенітет.

Мир — це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет, — підкреслив Макрон. Поширити

Водночас Штайнмаєр підкреслив, що допомога Україні не повинна бути припинена.