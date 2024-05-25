Настав час. Генсек НАТО висунув союзникам чітку вимогу щодо України
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Політика
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Настав час. Генсек НАТО висунув союзникам чітку вимогу щодо України

Єнс Столтенберг
Джерело:  The Economist

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він хоче, щоб партнери НАТО, які надають зброю Україні, негайно розглянули питання скасування заборони на її використання для ураження військових об'єктів у Росії. 

Столтенберг хоче потужного рішення союзників щодо України

Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Як зазначає Столтенберг, це питання є вкрай актуальним просто зараз, коли армія РФ розпочала новий наступ на Харківську область.

Генсек НАТО звертає увагу на те, що відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист.

Він також озвучив попередження, що армія РФ буде нарощувати свій тиск і завойовувати незначні позиції, адже їй начхати на втрати у живій силі.

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Генсек НАТО також дорікнув європейським партнерам Києва, які пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів, однак це були лише гучні обіцянки.

Ми не бачили нічого близького до цього, — зазначив Єнс Столтенберг.

Він також заявив, що вважає цілком реальною загрозу ескалації.

За словами генсека Альянсу, наразі головна мета його команди полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі".

Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

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