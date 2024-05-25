За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, він хоче, щоб партнери НАТО, які надають зброю Україні, негайно розглянули питання скасування заборони на її використання для ураження військових об'єктів у Росії.

Столтенберг хоче потужного рішення союзників щодо України

Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Як зазначає Столтенберг, це питання є вкрай актуальним просто зараз, коли армія РФ розпочала новий наступ на Харківську область.

Генсек НАТО звертає увагу на те, що відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист.

Він також озвучив попередження, що армія РФ буде нарощувати свій тиск і завойовувати незначні позиції, адже їй начхати на втрати у живій силі.

Столтенберг розкритикував європейським союзникам, які збрехали Україні

Генсек НАТО також дорікнув європейським партнерам Києва, які пообіцяли один мільйон артилерійських снарядів, однак це були лише гучні обіцянки.

Ми не бачили нічого близького до цього, — зазначив Єнс Столтенберг. Поширити

Він також заявив, що вважає цілком реальною загрозу ескалації.

За словами генсека Альянсу, наразі головна мета його команди полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі".