Байден назвав головного союзника США поза НАТО

Байден відзначив важливу роль Кенії на міжнародній арені

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому з нагоди візиту президента Кенії Вільяма Руто.

Що важливо розуміти, такий статус офіційний Вашингтон надає своїм партнерам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами у сфері оборони.

Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку. Це перший випадок надання країні Африки на південь від Сахари статусу основного союзника поза межами НАТО. Джо Байден Президент США

Байдена критикують за неочікуване рішення щодо Кенії та України

Нещодавно стало відомо про те, що республіканці звинуватили команду американського лідера Джо Байдена в тому, що вона відправила кенійським військам на Гаїті військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке натомість могло б бути використане для допомоги Україні.

Свої обурення з цього приводу висловили очільник комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол та член комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш.

Політики скаржаться на те, що очільник Білого дому використав свої президентські повноваження для прискореного виділення 60 млн доларів військової допомоги Гаїті для придушення там банд.

За їхніми словами, йдеться про гвинтівки, боєприпаси і бронетехніку.