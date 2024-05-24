Байден назвал главного союзника США вне НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Байден назвал главного союзника США вне НАТО

The White House
Джо Байден
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Глава Белого дома Джо Байден заявил Конгрессу, что планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО.

Байден отметил важную роль Кении на международной арене

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по случаю визита президента Кении Уильяма Руто.

Что важно понимать, такой статус официальный Вашингтон предоставляет своим партнерам, у которых налажены тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.

Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника вне НАТО.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Байдена критикуют за неожиданное решение касательно Кении и Украины

Недавно стало известно о том, что республиканцы обвинили команду американского лидера Джо Байдена в том, что она отправила кенийским войскам на Гаити военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое могло бы быть использовано для помощи Украине.

Свои возмущения по этому поводу выразили глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и член комитета по иностранным делам Сената Джим Риш.

Политики жалуются на то, что глава Белого дома использовал свои президентские полномочия для ускоренного выделения 60 млн. долларов военной помощи Гаити для подавления там банд.

По их словам, речь идет о винтовках, боеприпасах и бронетехнике.

Все это оружие могли получить Вооруженные силы Украины, которые уже более 10 лет сдерживают российскую агрессию в Европе, однако Байден решил иначе.

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