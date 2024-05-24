Орбан висунув жорстку вимогу НАТО щодо України

За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, він вимагає, щоб НАТО дав можливість Угорщині “переосмислити” свій статус членства в Альянсі на тлі російсько-української війни.

Угорщина хоче добитися особливо статусу в НАТО

Як офіційно підтвердив угорський лідер, його команда та юристи наразі активно займаються створення нової концепції, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Орбан також звернув увагу на те, що армія Угорщини наразі бере участь у двох місіях НАТО за межами території блоку — в Іраку і в Косові.

Що важливо розуміти, члени Альянсу насправді мають право відмовитися від участі в будь-яких військових місіях.

Орбан не хоче, щоб Угорщина брала участь у захисті України

Варто звернути увагу на те, що гучні заяви угорського прем’єра пролунали на тлі підготовки нового пакету підтримки для України з боку НАТО.

Уперше його мають намір представити під час саміту лідерів країн-членів у Вашингтоні в липні.

За попередніми даними, насамперед йдеться про посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації постачання озброєнь і тренувань для українських сил.

За словами Орбана, його країна віддана місії НАТО захищати членів Альянсу, якщо хтось із них зазнає нападу.