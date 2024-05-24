Орбан выдвинул жесткое требование НАТО касательно Украины

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он требует, чтобы НАТО дал возможность Венгрии "переосмыслить" свой статус членства в Альянса на фоне российско-украинской войны.
Венгрия хочет добиться особого статуса в НАТО
Как официально подтвердил венгерский лидер, его команда и юристы активно занимаются созданием новой концепции, которая бы отличала Венгрию от других членов НАТО.
Орбан также обратил внимание на то, что армия Венгрии участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории блока — в Ираке и в Косово.
Что важно понимать, члены Североатлантического союза на самом деле имеют право отказаться от участия в любых военных миссиях.
Орбан не хочет, чтобы Венгрия участвовала в защите Украины
Следует обратить внимание, что громкие заявления венгерского премьера прозвучали на фоне подготовки нового пакета поддержки для Украины со стороны НАТО.
Впервые его намерены представить на саммите лидеров стран-членов в Вашингтоне в июле.
По предварительным данным, в первую очередь речь идет об усилении роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок вооружений и тренировок для украинских сил.
По словам Орбана, его страна отдана миссии НАТО защищать членов Альянса, если кто-то из них подвергается нападению.
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