Орбан выдвинул жесткое требование НАТО касательно Украины
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Орбан выдвинул жесткое требование НАТО касательно Украины

Виктор Орбан
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Источник:  Bloomberg

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он требует, чтобы НАТО дал возможность Венгрии "переосмыслить" свой статус членства в Альянса на фоне российско-украинской войны.

Венгрия хочет добиться особого статуса в НАТО

Как официально подтвердил венгерский лидер, его команда и юристы активно занимаются созданием новой концепции, которая бы отличала Венгрию от других членов НАТО.

Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории Североатлантического союза.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Орбан также обратил внимание на то, что армия Венгрии участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории блока — в Ираке и в Косово.

Что важно понимать, члены Североатлантического союза на самом деле имеют право отказаться от участия в любых военных миссиях.

Орбан не хочет, чтобы Венгрия участвовала в защите Украины

Следует обратить внимание, что громкие заявления венгерского премьера прозвучали на фоне подготовки нового пакета поддержки для Украины со стороны НАТО.

Впервые его намерены представить на саммите лидеров стран-членов в Вашингтоне в июле.

По предварительным данным, в первую очередь речь идет об усилении роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок вооружений и тренировок для украинских сил.

По словам Орбана, его страна отдана миссии НАТО защищать членов Альянса, если кто-то из них подвергается нападению.

Но Венгрия обеспокоена тем, что финансирование и поставка оружия Украине, не являющейся членом НАТО, со временем уступит место большему военному вмешательству, возможно даже вводу войск, — добавил Орбан.

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