Орбан неожиданно высмеял Путина и армию РФ — видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решит начать войну против НАТО, поскольку даже в Украине ему не удалось добиться успеха.
Орбан считает армию РФ "недостаточно сильной"
По словам венгерского политика, известного своей пророссийской позицией, армия РФ уже продемонстрировала свои границы в Украине и оказалась недостаточно сильной для быстрой победы, на которую рассчитывала.
Приспешник Путина вдруг также вспомнил о том, что военный потенциал РФ никоим образом не может сравниться с ресурсами и возможностями Альянса, поэтому блоку не стоит беспокоиться о возможном вторжении страны-агрессорки.
Орбан считает, что Запад хотят втянуть в российско-украинскую войну
По словам пророссийского политика, он расценивает предупреждение разных политиков о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.
Несмотря на это, приспешник Путина добавил, что поддерживает усиление венгерской армии, ведь может наступить момент, когда Будапешту тоже придется защищаться.
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