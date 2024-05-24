Орбан неожиданно высмеял Путина и армию РФ — видео
Категория
Политика
Дата публикации

Орбан неожиданно высмеял Путина и армию РФ — видео

Виктор Орбан
Читати українською
Источник:  Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решит начать войну против НАТО, поскольку даже в Украине ему не удалось добиться успеха.

Орбан считает армию РФ "недостаточно сильной"

По словам венгерского политика, известного своей пророссийской позицией, армия РФ уже продемонстрировала свои границы в Украине и оказалась недостаточно сильной для быстрой победы, на которую рассчитывала.

Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это сделали.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Приспешник Путина вдруг также вспомнил о том, что военный потенциал РФ никоим образом не может сравниться с ресурсами и возможностями Альянса, поэтому блоку не стоит беспокоиться о возможном вторжении страны-агрессорки.

Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это очень малы, — озвучил свой прогноз венгерский лидер.

Орбан считает, что Запад хотят втянуть в российско-украинскую войну

По словам пророссийского политика, он расценивает предупреждение разных политиков о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

То, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно сейчас больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своеобразной подготовкой к возможному прямому военному конфликту, мы смело это можем назвать: подготовка к вступлению Европы в войну, — заявил Орбан.

Несмотря на это, приспешник Путина добавил, что поддерживает усиление венгерской армии, ведь может наступить момент, когда Будапешту тоже придется защищаться.

Нужна армия, солдат, подготовка, умение защищаться. Венгерская армия еще недостаточно сильна для этого, но мы на пути ее усиления.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Приспешник Орбана неожиданно раскритиковал Путина и вступился за Украину
Жолт Немет
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан заявил о поддержке "китайского мирного плана" для Украины
Орбан и Си
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Покушение на Фицо. Орбан переживает за состояние здоровья премьера Словакии
Фицо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?