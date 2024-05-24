Орбан неожиданно высмеял Путина и армию РФ — видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично отметил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решит начать войну против НАТО, поскольку даже в Украине ему не удалось добиться успеха.

Орбан считает армию РФ "недостаточно сильной"

По словам венгерского политика, известного своей пророссийской позицией, армия РФ уже продемонстрировала свои границы в Украине и оказалась недостаточно сильной для быстрой победы, на которую рассчитывала.

Если бы россияне были достаточно сильны, чтобы победить украинцев одним махом, они бы это сделали. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Приспешник Путина вдруг также вспомнил о том, что военный потенциал РФ никоим образом не может сравниться с ресурсами и возможностями Альянса, поэтому блоку не стоит беспокоиться о возможном вторжении страны-агрессорки.

Я не считаю логичным, что Россия, которая не может победить даже Украину, вдруг придет и проглотит весь западный мир. Шансы на это очень малы, — озвучил свой прогноз венгерский лидер. Поделиться

Орбан считает, что Запад хотят втянуть в российско-украинскую войну

По словам пророссийского политика, он расценивает предупреждение разных политиков о потенциальном нападении России на членов НАТО как прелюдию к более глубокому вовлечению Запада в войну в Украине.

То, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, возможно сейчас больше в Брюсселе, чем в Вашингтоне, является своеобразной подготовкой к возможному прямому военному конфликту, мы смело это можем назвать: подготовка к вступлению Европы в войну, — заявил Орбан. Поделиться

Несмотря на это, приспешник Путина добавил, что поддерживает усиление венгерской армии, ведь может наступить момент, когда Будапешту тоже придется защищаться.